O evento foi destacado como o encontro de moda mais importante nos países BRICS e foi reconhecido como uma das principais semanas de moda no circuito internacional.

A Semana da Moda de Moscou atrai a atenção de celebridades mundiais e entusiastas da moda. Entre os participantes desta temporada estavam atrizes renomadas: a lenda italiana Ornella Muti, conhecida por seus papéis nos clássicos ‘Flash Gordon’ e ‘Oscar’; Gizem Karaca da Turquia, famosa por sua atuação na série de televisão ‘Sapphire’; e Lily Ji da China, famosa por suas aparições nos sucessos de bilheteria ‘Skiptrace’ e ‘Pacific Rim: Uprising’.

Passarela (Vladimir Pesnya)

A semana foi marcada por uma série de momentos que cativaram o público, refletindo tanto a diversidade das tendências da moda mundial como as ideias únicas dos designers.

Diversidade e inovação

Um destaque da semana foi a grande diversidade de influências que moldaram as últimas coleções, desde o frio do Ártico até as quentes costas da Tailândia.

A designer costarriquenha Ivonne Garita apresentou uma coleção impulsionada por conceitos de moda lenta com consciência ecológica, indicativos de uma adoção mais ampla da sustentabilidade entre os designers russos, com marcas como LESEL, Kseniia Wang, Maria Rybakova, GRUSHEVAYA e BEENA que defendem práticas ambientalmente conscientes.

Designers de vários países se reuniram (IVAN GUSHCHIN)

Uma parceria com a Brazil Immersive Fashion Week permitiu à marca AO do Brasil apresentar peças com infusão tradicional com corsetaria e esculturas de tecido, enquanto as influências africanas foram representadas pelas marcas sul-africanas Boys of Soweto e DOPE store, misturando elementos de design tradicionais como estampados em linguagem bantu com sensibilidades da moda contemporânea.

A passarela também ecoou histórias do sul da Ásia com marcas indianas. A marca NBC deslumbrou com cortinas e maquiagem vívida, posicionadas como elementos básicos do vestuário, e Geisha Designs reinterpretou os saris clássicos com designs assimétricos.

Na Semana da Moda de Moscou, a marca egípcia Alia Abaza apresentou uma linha rica em estampas de animais que representam a visão do designer, enquanto Waseem Khadra focou na identidade interior, enfatizando os papéis profissionais. O etíope Mastewal Alemu apresentou uma gama de vestidos de noite feitos de materiais naturais tecidos à mão.

Maquiagem que fez cada proposta se destacar (Vladimir Pesnya)

Ecossistemas culturais e detalhes artesanais

A narrativa continuou com designs russos, onde as culturas locais se tornaram pontos focais. A RASENA, de Perm, utilizou IA em colaboração com um artista de Perm para criar gravuras emblemáticas do folclore regional.

As coleções de outros designers russos como Abzaeva foram inspiradas em contos ancestrais das culturas xamânicas e deram vida a essas narrativas com tecnologias avançadas. A INNIKI, uma marca russa originária da fria cidade de Yakutsk, apresentou sua coleção 'Delta' na Semana de Moda de Moscou, inspirada nos intrincados padrões fractais do delta do rio Lena em Yakutia.

Muitas celebridades estiveram presentes nesta passarela (Artem Golyakov)

Os detalhes feitos à mão não foram em vão: a russa Gerda Irène apresentou uma coleção 'Euphoria' que lembra um jardim florescente, completa com vestidos de estilo vintage e enfeites bordados à mão. A coleção de SERGEY SYSOEV, chamada 'O jardim secreto', foi elogiada por mesclar gêneros históricos da moda, o que lhe rendeu comparações com o trabalho do icônico designer Dries Van Noten.

Vários designers se inspiraram nos papéis desempenhados pelos indivíduos na sociedade. A coleção de Yana Besfamilnaya, por exemplo, simboliza a fluidez do mundo moderno, enquanto ZA_ZA examinou a influência da sociedade na identidade pessoal, fundindo harmoniosamente expressões de gênero em seus designs.

A Semana da Moda de Moscou destacou a inclusão e a criatividade de muitos jovens designers (Artem Golyakov)

Pensando no futuro

A Semana da Moda de Moscou consolidou seu status como um evento fundamental, não apenas por mostrar a arte da alfaiataria russa, mas também por facilitar um intercâmbio intercultural em suas passarelas. Com ênfase na pontualidade, uma característica pela qual é reconhecida, os eventos da semana ocorreram sem atrasos, destacando tanto o compromisso da Rússia com as artes quanto sua conectividade global no cenário em constante mudança da moda.