Visto americano: o que a embaixada investiga antes da entrevista

Estima-se que a cada ano, mais de 10 milhões de pessoas solicitam o visto americano para poder viajar para os Estados Unidos. No entanto, nem todas essas pessoas passam na entrevista para receber o tão desejado documento que permite fazer turismo, estudar ou migrar.

Certamente, no último ano, esse número pode ter dobrado, uma vez que o desejado 'sonho americano' está se tornando cada vez mais presente, especialmente na América Latina.

Mas aqueles que nem podem pagar o processo para solicitar o visto para os EUA ou têm o pedido negado, recorrem a opções ilegais e perigosas para chegar a esse território.

Recomendados

Até dezembro de 2023, quase meio milhão de pessoas cruzaram o inóspito Tapón del Darién, que marca a fronteira entre a Colômbia e o Panamá.

Migrantes descem de canoa antes de chegar à Estação de Recepção Migratória (ERM) de Lajas Blancas, em 18 de dezembro de 2023, após cruzarem a selva de Darién (Panamá) (EFE)

Obter o visto americano não é tão simples, já que a embaixada americana solicita uma série de requisitos que devem ser cumpridos para obter essa permissão internacional.

A demanda por passaportes tem sido tão alta que em vários países da região como Equador, Chile e México (de acordo com os registros disponíveis na internet) não há datas disponíveis para agendamento de mais de um ano.

Para ver pelo lado positivo, esse tempo de espera pela entrevista serve para se preparar em todos os aspectos, desde que coincida com as informações escritas no formulário de inscrição.

O que é pesquisado antes da entrevista para o visto americano?

Uma das preocupações mais frequentes é o que os funcionários da embaixada investigam antes da entrevista. Essa dúvida foi respondida por Brent Hanson, ex-vice-cônsul da Embaixada dos Estados Unidos no Panamá.

Na verdade, Hanson esclareceu várias dúvidas sobre o visto americano. Através de uma entrevista muito viral que ele deu para o canal do YouTube 'Doble G'. Da mesma forma, em vídeos do TikTok, ele é visto respondendo perguntas e esclarecendo mitos.

Esta é a informação que estão investigando:

Informação pessoal

Antecedentes criminais

Histórico financeiro

Vínculos com o seu país de origem

Revisão de redes sociais

Familiares nos Estados Unidos

Itinerário de viagem declarado

Se o cônsul que te atender no dia da entrevista tiver alguma dúvida sobre os dados previamente coletados, ele fará perguntas a respeito. No entanto, o mais importante é sempre declarar a verdade para evitar que o visto americano seja rejeitado.