Truque de jardinagem com esponja de louça salva plantas

Em um vídeo do YouTube, o especialista demonstra como cortar e incorporar esponjas de lavar louça usadas nos vasos de plantas. Esse truque simples, com um custo de apenas poucos reais, pode prolongar a vida útil das plantas e manter o solo adequadamente nutrido.

Como funciona o truque?

Preparação da esponja: Primeiro, as esponjas são desinfetadas e mergulhadas em água e sabão por uma hora. Em seguida, são cortadas em pequenos pedaços para serem utilizadas nos vasos de plantas.

Benefícios para as plantas: Ao serem incorporadas ao solo, as esponjas absorvem gradualmente a umidade e os nutrientes, garantindo uma liberação constante e equilibrada. Isso ajuda as plantas a se manterem hidratadas por mais tempo e promove um crescimento saudável.

Muitos espectadores do vídeo expressaram gratidão pelo truque compartilhado pelo especialista. Alguns comentaram sobre a praticidade da técnica, especialmente para pendurar cestos de plantas. Outros elogiaram a lógica por trás do método e agradeceram por compartilhar conhecimento útil.