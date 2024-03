Sujeito venezuelano rouba celular, se filma com o aparelho e envia vídeo para sua mãe com total impunidade

“Eu peguei lá, loucamente”, com estas palavras, um sujeito de nacionalidade venezuelana zomba e se orgulha de ter roubado um celular de um motociclista, gravando-se com o próprio aparelho roubado minutos antes junto com um compatriota.

O homem também mostra a Alameda, ele tira um tempo para cumprimentar as mulheres na rua e brinca, dizendo que "querem me ver morrer, mas vão ficar com vontade".

As imagens foram divulgadas durante a manhã desta sexta-feira no programa matinal Contigo en la mañana da Chilevisión, onde também conversaram com Gustavo, o dono do aparelho roubado, que conseguiu acessar o vídeo que o suspeito teria capturado “sem querer” e que ele pôde baixar em seu computador porque tinha as contas do WhatsApp e outras redes sociais vinculadas.

Recomendados

A situação indignante foi relatada pela vítima no programa e deixou os apresentadores Julio César Rodríguez e Montserrat Álvarez sem palavras, que estavam chocados com a facilidade e impunidade com que o sujeito agia nas imagens.

“A impunidade com que são tratados é revoltante”

”Que raiva”, apontou Julio César Rodríguez, que também refletiu indicando que se isso acontece a um homem que estava em sua motocicleta, o que mais podem esperar mulheres e estudantes que circulam pela região e que diariamente devem passar pela mesma situação.”

Nesse sentido, a vítima do roubo relatou que foi sua esposa quem conseguiu baixar as imagens, acrescentando que o sujeito até adicionou a mãe dela aos contatos para enviar o vídeo e contatá-la.

"O que me roubou é aquele que tinha a bandana, o que chama a mãezinha. Ele a adiciona e eu também enviei algumas mensagens para a mãe, e claro, a impunidade com que eles agem é revoltante," disse Gustavo na televisão.

Apesar de tudo, pediu para não colocar todos os migrantes no mesmo saco, destacando que "nem todos vêm para roubar".

Finalmente, a vítima do roubo apontou que o sujeito "enviou aqueles vídeos para a mãe, quando cheguei em casa mandei duas mensagens, disse a ela que é uma pena ter um filho que venha a outro país para delinquir e deixá-la mal e todos desse país", acrescentando que não recebeu resposta da mulher.