Registro captura momento comovente em que coala chora a morte de sua companheira

Uma equipe de resgate da Koala Rescue Inc, no sul da Austrália, captou um momento comovente que acabou viralizando nas redes sociais recenemente.

Como detalhado pelo site The Clinic, a equipe flagrou um coala macho abraçado ao corpo de uma fêmea morta na base de uma árvore.

O momento foi registrado no Vale Coromandel, sudeste de Adelaide, após a equipe de regaste ser chamada por moradores, que ao chegar, sendo constatado a cena.

Recomendados

“É sempre devastador participar do resgate de um coala falecido, mas foi ainda mais doloroso testemunhar o coala macho segurando e abraçando sua companheira falecida”, disse o grupo.

“Nossa equipe de resgate raramente testemunha esse tipo de comportamento, mas isso confirma a natureza empática e atenciosa dos coalas”, acrescentaram.

O animal morto foi resgatado, enquanto o macho foi solto em uma área próxima após um check-up que verificou seu estado de saúde.

Ainda de acordo com as informações, o vídeo acabou viralizando nas redes sociais e deixando os usuários comovidos.

“E então dizem que os animais não sentem”, comentou uma pessoa. Escreveu outra: “Quando penso em todos os danos que causamos à nossa fauna. Somos o pior planeta!”. Confira o registro.

Com informações do site The Clinic