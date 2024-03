Pai constrói carruagem rosa para levar filha para a escola no RJ; projeto possui até banheiro Imagem: reprodução redes sociais

Buscando trazer alegria para a filha de forma prática, Rodrigo da Silva Lima, de 42 anos, transformou um meio de transporte útil em uma brincadeira fofa.

O designer gráfico resolveu criar uma carruagem para acoplar em sua bicicleta e levar a filha à escola localizada em Inhoaíba, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Além da praticidade do transporte até a escola, Eloah de Souza Lima, que completa 7 anos no próximo mês, sempre queria estar acompanhada do pai, que é autônomo. Por isso surgiu a ideia, que foi um sucesso e viralizou nas redes sociais.

“Minha ideia inicial era construir uma casinha de boneca com uma chaminé de enfeite para ela poder ficar ali dentro brincando enquanto eu puxo na bicicleta. Mas a ideia ficou inviável,” explica Rodrigo,

Construída aos poucos, o ‘veículo’ foi finalizado há quase um ano e meio e possui suporte para o celular, dois lugares e até um banheiro adaptado.

“As crianças que nos veem no caminho pedem para os seus pais comprarem uma carruagem dessas. Eloah tem gostado bastante, e as amigas dela adoram porque vão ali atrás se divertindo, vendo o desenho. Vamos batendo papo”, diz o pai, que mora a cerca de 800 metros da escola onde a criança estuda.

Lima explica, em um vídeo nas redes sociais, que deu várias entrevistas devido ao sucesso do transporte diferente, e que muitas crianças pedem para andar na carruagem rosa.

Pai construiu carruagem para levar filha até a escola 🤧



pic.twitter.com/43HEmiPzge — Africanize (@africanize_) March 19, 2024

