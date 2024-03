Noiva incrédula diante do vestido longo de amiga

É um conselho básico de etiqueta: não ofusque a noiva no dia do casamento. No entanto, uma convidada parece ter ignorado completamente essa regra não escrita ao aparecer com um vestido longo de tirar o fôlego, que mais se assemelhava a um traje de noiva.

Fotos do vestido chamativo rapidamente se tornaram virais, provocando indignação online. No Reddit, um usuário compartilhou a imagem da convidada, gerando uma enxurrada de críticas à escolha de seu traje.

Os comentários refletem a indignação dos internautas, que consideram a atitude da convidada como desrespeitosa e em busca de atenção. A discussão revela a importância do respeito às tradições e à noiva no dia do casamento.

Os nomes dos envolvidos são trocados ou omitidos pelo Metro World News para preservá-los, por se tratar de relatos pessoais na comunidade online Reddit.