Mulher se recusa a devolver o dinheiro que o ex-marido enviou para ela por engano

Uma mulher decidiu usar o Reddit para pedir a opinião de outras pessoas sobre a forma como ela lidou com uma situação inusitada. Segundo o relato, ela optou por não devolver o dinheiro que seu ex-marido transferiu por engano para sua conta bancária e desencadeou uma grande briga.

Sem se identificar, a mulher conta que alguns dias atrás o ex marido fez duas transferências bancárias para sua conta, totalizando 17.975 dólares. Segundo ela, o valor foi transferido logo pela manhã, mas ela só percebeu o engano no período da tarde uma vez que trabalha durante a noite e estava dormindo no momento da transferência.

“Como meus filhos estavam na casa dos avós eu aproveitei para descansar um pouco mais e só acordei perto das 16 horas, quando me deparei com diversas mensagens e ligações no meu celular. Ele estava implorando para eu devolver o dinheiro e inicialmente eu pensei em fazer isso, mas depois me lembrei que ele me deve 12000 há quatro anos e sempre tem uma desculpa diferente para não me pagar”.

“Eu decidi tirar o valor devido e devolver o restante para ele, e deixei isso claro em uma mensagem de texto. Desde então ele vem me ligando direto me ofendendo de todas as formas possíveis porque o dinheiro era para ele comprar um anel de noivado e pagar por parte do casamento com sua namorada”.

Ela não voltou atrás

Mesmo sabendo do destino do dinheiro e após ser ofendida pela namorada do homem a mulher ficou firme em sua decisão. Ela apenas trancou suas redes sociais e seguiu a vida até resolver conversar com alguns amigos sobre o ocorrido.

“Falei com alguns amigos e um deles disse que eu agi feito uma idiota, passei a me questionar quanto a isso”, afirma a mulher.

“O dinheiro foi emprestado após nosso divórcio por ele ter perdido o emprego e precisar pagar as contas e o aluguel. Isso não tem conexão com a pensão dos nossos filhos, que também está atrasada e correndo na justiça. Eu tenho todas as provas do empréstimo então se ele envolver a justiça tenho provas a meu favor”, finaliza a mulher.

Para os usuários do Reddit, ela agiu corretamente afinal, se o homem pode gastar bem mais em um noivado, pode muito bem pagar o que deve a ela.

“Ele te deve 12 mil há 4 anos e deveria ter o pagamento dessa dívida como uma prioridade. Depois de quitar a dívida aí ele poderia pensar em um noivado”, comentou uma pessoa.

“Diga a todos que estão te tratando como a errada que se ele pode pagar por um noivado extremamente caro, ele também pode pagar o empréstimo que te deve”, finalizou outra.