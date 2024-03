Mulher é criticada por se recusar a comprar um presente de casamento caro para um amigo

Uma mulher decidiu usar o Reddit para pedir a opinião de outras pessoas depois de se ver em uma situação complicada envolvendo casamento de um de seus melhores amigos. Segundo ela, as coisas ficaram feias quando os noivos descobriram o valor do presente comprado por eles.

Sem se identificar, a mulher conta que ela e o marido estão indo a diversos casamentos nos últimos meses. Como eles sabem que seus melhores amigos se casarão em breve, os dois decidiram destinar um orçamento específico para cada um dos eventos.

“Nós separamos 4 mil para o casamento de cada um de nossos melhores amigos. Isso inclui o valor do presente e os gastos com o casamento. Katy, minha amiga, se casa na próxima semana e seu casamento é perto da cidade em que moramos. Ela também vai pagar todas as despesas com roupa dos padrinhos, maquiagem e penteado. Por causa disso nós ficamos com um total de 3500 para o presente dela e compramos algo caro da lista de pedidos”.

Recomendados

“Já Chris, nosso outro amigo, se casará no Caribe e em um evento de 3 dias com um código de vestimenta um tanto quanto rígido. Depois de calcular os gastos, notamos que aproximadamente 3 mil seriam gastos só com o casamento, então compramos um presente de 1200″.

Os noivos não gostaram

Depois de comprar e enviar os presentes eles ainda precisaram acrescentar um valor extra ao orçamento para o casamento de Chris, mas os noivos não ficaram muito contentes ao saber disso.

“Ele e a companheira ligaram para reclamar de estarmos agindo de forma mesquinha na hora de comprar o presente. Depois o noivo passou a dizer que eu estou tentando arruinar a amizade deles porque o presente que dei para minha melhor amiga era caro e eu não deixei meu marido fazer o mesmo por ele. Falei que meu marido deveria lidar com isso porque eu já estava quase perdendo a cabeça”.

“Depois de uma grande discussão meu marido disse que nós deveríamos comprar um presente caro para eles ou deixaríamos de ser convidados para o casamento! Eu fiquei chocada com isso principalmente porque eles estão exigindo um presente de 4500 dólares. Eu falei para meu marido que isso não faz sentido, mas Chris vem implicando com meu marido desde então”.

Decidida a não aceitar a proposta, a mulher questionou os usuários do Reddit sobre estar agindo corretamente e recebeu o apoio dos comentaristas.

“Você definitivamente não está errada nessa situação. O pedido deles é simplesmente ridículo e fora da casinha”, comentou uma pessoa.

“O valor que vocês destinaram ao presente deles é mais do que suficiente”, finalizou outra.