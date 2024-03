Menino comemorou seus 7 anos com o tema de Javier Milei

Rodrigo completou 7 anos na quarta-feira passada e escolheu um tema particular para celebrar: Javier Milei. O garotinho de Rosario, não quis nada de desenhos animados ou super-heróis, mas sim do Presidente de seu país.

"Gosto disso e por isso quis fazer a festa de aniversário da Milei, a ideia foi minha", disse a criança, que disse ao meio de comunicação Rosario3, que "quando crescer, quero ser presidente".

"Eu gosto porque é muito bom, e me diverti muito, e ganhei vários presentes", acrescentou o pequeno, que também disse que gostaria que o Presidente o cumprimentasse.

Obviamente, a celebração se tornou viral e todos queriam saber o que tinha de tão especial nesta festa. "Não queria o Milei em uma figurinha, queria ser o próprio Milei, foi tudo muito engraçado", explicou a mãe do menino.

"Na festa de aniversário, ele quis que eu o apresentasse como o presidente de todos os argentinos e depois ele mesmo disse algumas frases, como por exemplo, 'viva a liberdade, caramba'", explicou novamente sua mãe.

A casa vestiu-se de celeste e branco, com bandeiras argentinas e o bolo era de leão, obviamente.

Por outro lado, Gisela, a mãe da criança, garantiu que "foi difícil levantar a questão porque parte da família não concorda", mas esclareceu que todos priorizaram o desejo do homenageado.

Parece que as crianças adoram o tema político e de Milei, porque em 2023, antes de ele ser eleito presidente, já houve festas de aniversário com a mesma decoração e até mesmo com um convite personalizado.

E outro pré-adolescente comemorou seus 11 anos com um bolo do Milei, cheio de dólares e fotos do Presidente da Argentina, embora tenha recebido críticas.

Os usuários expressaram suas opiniões de forma contundente. Uma mulher recomendou a ele “jogar bola na rua”, ao que o menino respondeu com altivez: “Eu não gosto de futebol”.