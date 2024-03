“Mamãe, papai, socorro”: autoridades reagem após vídeo de criança agredida em escola

Um vídeo que circula nas redes sociais chocou os internautas ao ouvirem os gritos de uma criança sendo agredida em uma escola no Equador. “Não quero, não quero; me solta, me solta, por favor”, ouve-se a voz de uma criança.

O Ministério da Educação pronunciou-se sobre o evento de violência física e psicológica ocorrido. A entidade governamental afirmou que, ao tomar conhecimento do caso, ativou os protocolos de atendimento para oferecer apoio legal, psicológico e emocional ao estudante e à sua família.

Estes gritos de socorro seriam contra um professor da instituição que agride a criança sem se importar com os seus gritos de "Mamãe, papai, socorro".

O Ministério da Educação conta com protocolos e rotas de ação que são ativados imediatamente diante de qualquer ato de violência física, sexual ou psicológica cometido e detectado dentro ou fora do sistema educacional do país", informou o ministério em comunicado. Da mesma forma, foi divulgado que uma das ações foi denunciar à Procuradoria-Geral do Estado.

Violência infantil Imagem referencial (Ana Paula Avila / 500px/Getty Images/500px)

Outras ações que foram realizadas

Perante a denúncia apresentada ao Distrito, a Junta Distrital de Resolução de Conflitos concedeu as seguintes medidas de proteção: proibição do suposto agressor se aproximar do aluno dentro e fora do contexto escolar para proteger sua integridade; ativação do plano de acompanhamento e ações de prevenção e reparação do tecido social, ao aluno e seus colegas, pelo Departamento de Aconselhamento Estudantil (DECE); e determinou a aplicação do regime disciplinar contra o suposto agressor.

Foi articulado com outras instituições do sistema de proteção de direitos para acompanhar e monitorar o cumprimento das medidas de proteção enquanto o caso é resolvido no âmbito judicial e administrativo.

"Com estas ações, o Ministério da Educação reafirma seu compromisso de zelar pela integridade de todas as meninas, meninos e jovens que fazem parte do sistema educativo", concluiu o comunicado emitido pelo órgão do governo, após uma denúncia nas redes sociais por meio de vídeos de um menor que supostamente foi agredido pelo professor da instituição.