Jovem acaba com a vida de seu irmão durante reunião familiar

Na grande maioria das famílias existem conflitos e brigas que são resolvidos de diferentes maneiras. Os desacordos podem ser tão graves que causam desintegração, mas alguém poderia matar um membro da família? Nas últimas horas, começou a se popularizar, através das redes sociais, o momento em que um homem decidiu tirar a vida de seu irmão.

No vídeo, com mais de um minuto, é possível ver uma família tendo uma reunião no pátio de sua casa. De repente, um sujeito bateu na porta da residência e entrou para confrontar seu suposto irmão mais novo. A imprensa local afirmou que “Nguyen Trong An, de 38 anos, tirou a vida de seu irmão mais novo, Nguyen Ngoc A, de 31 anos, em meio a um conflito durante uma festa com bebidas alcoolicas.

A gravação dos eventos data do dia 13 de março passado e ocorreu na província de Binh Dinh, Vietnã. Relatos afirmam que tudo começou com uma discussão verbal leve, no entanto, Nguyen Trong An voltou para casa com duas facas em suas mãos por volta das 9:22 da noite, desencadeando outro confronto. Durante a briga, Trong An usou uma das facas para ferir gravemente seu irmão mais novo no pescoço, causando ferimentos fatais.

Até agora, o vídeo acumula milhares de visualizações na rede social de propriedade de Elon Musk, onde se podem ler comentários como “Caim e Abel, essa história sempre se repete em diferentes épocas”, “Isso é um fim de semana tranquilo no México”, “Que bela família” ou “Incrível, mas verdadeiro”.