Homem perde a vida ao espreitar a casa do vizinho

Nas últimas horas, começou a se popularizar, através de ‘X’, o momento em que um homem morreu ao investigar de onde vinham os tiros que ouviu.

A câmera de segurança instalada na residência do falecido capturou como o acusado queria ver o que estava acontecendo na casa do seu vizinho. Apesar de outra mulher pedir que ele descesse, ele continuou com a dúvida e colocou o rosto para fora; naquele momento, o sujeito foi atingido por uma bala.

A pessoa caiu no chão e, apesar dos esforços para salvá-la, morreu no local. O vídeo que foi divulgado nas redes sociais tem a data de 9 de março deste ano e já conta com milhões de visualizações. Meios de comunicação locais identificaram a vítima como Bruno Emídio da Silva Junior, de 33 anos: "Uma ordem de busca foi rapidamente obtida para a residência do agressor, mas ele já havia fugido. Foram realizadas buscas no veículo, um Fiat Toro vermelho, no qual se presume que o agressor fugiu", concluiu o portal mencionado anteriormente.

“Maneira de morrer 1001 ‘O Fofoqueiro’”, “A curiosidade matou o gato... espero que o senhor esteja vivo”, “O mesmo aconteceu com uma amiga da minha irmã, houve um tiroteio do lado de fora de um clube na Zona Rosa e ao se inclinar pela janela do local, uma bala entrou na testa e saiu pela nuca. Obviamente ela morreu, mas ficou agonizando por horas” ou “E o vizinho atirando para o ar para não ferir ninguém”, são alguns dos comentários inseridos por vários internautas.