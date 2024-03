Homem acusa sua mãe de fazer comentário ‘nojento’ e ela vai embora

Um homem, de 29 anos, revelou ter acusado sua mãe de fazer um comentário “nojento” sobre a neta, de oito anos de idade. De acordo com ele no Reddit, por meio do usuário Fragrant_Potentate, a avó da criança ficou chateada e foi embora. Na plataforma, o autor foi defendido pelos internautas.

“Sou pai solteiro de uma menina de oito anos. Seu melhor amigo é um menino da mesma idade, apenas um mês mais velho. Convidei minha mãe e o melhor amigo da minha filha também estava lá. Ela disse para minha filha: ‘Ah, você tem namorado?’”, iniciou.

“Eu disse: ‘Não! Ela tem um amigo, um melhor amigo com quem adora brincar!’ e mandei os dois brincarem no quarto dela”, continuou.

“Quando eles estavam fora do alcance da voz, eu disse: ‘Cara, isso foi nojento, não diga isso de novo.’ Ela ficou chateada e eu falei que sabia o que estava fazendo e não iria deixá-la pressioná-los como fez comigo e com minha ex (nos conhecemos quando tínhamos 5 e 6 anos)”, finalizou, contando que a mãe ficou chateada e foi embora.

Defesa nas redes

Após terminar o relato, diversos internautas defenderam a atitude do pai da criança. “Supor que toda vez que uma garota brinca com um cara significa que eles devem estar namorando ou em algum tipo de relacionamento é estranho”, comentou um internauta. “Brincando ou não, incutir que é normal e saudável ter boas relações platônicas entre diferentes gêneros que os jovens são importantes, tentar tornar tudo romântico ou sexual é estranho.”

“Não suporto o hábito de adultos sexualizarem amizades de crianças pequenas e brincarem sobre crianças serem namoradas e se casarem no futuro, etc... Muitos dirão que é fofo e inofensivo, mas não é. Como pais, temos que denunciar esse enquadramento desatualizado e grosseiro de amizades infantis inocentes”, observou outro deles.

“Aquele comentário constrangedor para sua filha foi exagerado na frente da outra criança. Há muitas pessoas que fazem esse tipo de comentário rude e imprudente. Você estava fazendo a coisa certa ao chamá-la e dizer-lhe para parar”, defendeu outro usuário da rede social.

