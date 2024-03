Ficou sem o copo rosa? Chegou o Stanley laranja da Starbucks apenas para membros Rewards

O copo laranja Stanley da Starbucks será vendido com cupom Rewards em 18 de março Especial Publimetro México

Após a controvérsia desencadeada pela revenda do copo Stanley rosa da Starbucks, que gerou milhares de críticas à empresa por permitir que indivíduos adquirissem mais de cinco garrafas térmicas, a empresa decidiu tomar medidas significativas. Em seu próximo lançamento, limitará a aquisição do copo Stanley laranja exclusivamente aos membros de seu programa Rewards.

Stanley laranja será exclusivo

Os membros do Starbucks Rewards no nível Gold terão a oportunidade de adquirir o cobiçado copo Stanley laranja na próxima segunda-feira, 18 de março. O Starbucks fornecerá um cupom que deverão apresentar na filial correspondente para obter um desses termos de coleção, assim mitigando o problema de escassez e revenda.

Os membros do Starbucks Rewards Gold receberão o cupom chamado “Stanley Laranja” em suas contas no domingo, 17 de março, desde que tenham atingido esse nível antes do 13 de março de 2024.

Quando vão vender os copos?

O cupom “Stanley Laranja” será válido para ser resgatado em 18 de março de 2024, na abertura da filial favorita do Starbucks de cada membro Gold do Starbucks Rewards. Este cupom deve ser escaneado na loja para efetuar a compra do copo.

Será permitida a troca de apenas um cupom por pessoa, mesmo que o cliente tenha vários cupons atribuídos às suas contas secundárias ou alternativas no momento da compra. Além disso, a bebida cortesia será servida no momento da aquisição do copo.

Embora a decisão da Starbucks tenha gerado controvérsia, os seguidores da rede estão agradecidos por evitar o abuso e a revenda deste produto a preços exorbitantes.