Estudo aponta aumento de cirurgias plásticas inspiradas em filtros de redes sociais

A obsessão com a imagem nas redes sociais está levando cada vez mais pessoas a recorrerem à cirurgia plástica para replicar os efeitos dos filtros de fotos, de acordo com um estudo recente da Universidade de Boston.

Impacto da ?cultura da selfie?

O estudo identificou uma forte ligação entre o tempo gasto em aplicativos de redes sociais e o uso de software de edição de fotos com a insatisfação com a aparência e o desejo de realizar procedimentos estéticos. A chamada 'dismorfia do Snapchat' tem impulsionado indivíduos a buscarem cirurgias para alcançarem a aparência filtrada que veem em suas fotos.

‘Selfie culture’ is driving people to get plastic surgery so they look like filtered photos: study https://t.co/MrxnCpVzDN pic.twitter.com/cI95mcobPF — New York Post (@nypost) March 15, 2024

Aumento da busca por procedimentos

Os resultados do estudo mostraram um aumento significativo no número de pessoas considerando e buscando procedimentos estéticos. A porcentagem de participantes que procuraram consulta com um cirurgião plástico aumentou consideravelmente, refletindo a influência das mídias sociais na percepção da imagem corporal.

A pandemia de COVID-19 parece ter intensificado essa tendência, com um aumento ainda maior na busca por procedimentos estéticos. O aumento do tempo de tela durante os períodos de isolamento social pode ter contribuído para a ampliação da insatisfação com a aparência e o desejo de intervenções cosméticas.

Os resultados do estudo destacam a importância de os profissionais de saúde discutirem abertamente o impacto das mídias sociais com seus pacientes, a fim de compreenderem melhor suas motivações e oferecerem um atendimento mais completo e personalizado.