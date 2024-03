Ele amarrou um cachorrinho a um poste, fez o vídeo e enviou a dona dele

Através das redes sociais, foi divulgado o vídeo em que se ouve o mesmo sujeito explicar por que amarrou o cachorro a um poste, enquanto o grava e diz que amanhece na porta de sua casa. Ele afirma que já pediu à dona para deixar o cachorro amarrado, mas como ela não o fez, ele agora está mostrando como se faz. O que parece ter esquecido é que isso é maus-tratos aos animais e que ele pode enfrentar um processo judicial.

O fato foi registrado na Colômbia, onde os habitantes estão indignados ao ver as imagens do pobre animal preso com fita em um poste.

“Aqui está o cachorrinho que todas as manhãs vem para a minha casa, na porta da minha casa, fazendo suas necessidades todos os dias. Latindo e fazendo suas necessidades. A dona foi avisada, foi chamada atenção, para que por favor amarrasse o cachorrinho e não o fizeram. Então, aqui eu o deixo amarrado para que ela venha e veja como se amarra um cachorrinho que faz suas necessidades,” é o que se ouve o sujeito que grava o vídeo dizer.

#URGENTE 😡 Aberrante caso de maltrato en Barrancabermeja (Santander), donde un inhumano encintó a un perrito en un poste de luz supuesta/ porque hacía sus necesidades frente a su casa todos los días. El sujeto es residente de la vereda la Chava, ubicado vía al cgto el Llanito.… pic.twitter.com/A1LSqXtDpT — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) March 15, 2024

As reações não demoraram a chegar: “Tomara que alguém também prenda esse desgraçado. Pessoas tão insensíveis com um animalzinho que não sabe de maldade”, “Pobre cachorrinho, mas aí vejo dois culpados: (1) O idiota que pendura o cachorrinho assim (2) E a senhora que não tem matéria cinzenta suficiente para entender que ela é responsável pelas inconveniências que o cachorrinho causar à comunidade”, “O cachorrinho não entenderia, mas que desconfortável que os donos não o tenham educado para que não incomode o vizinho, cada um é responsável por seus animais de estimação” e “Onde estão as autoridades? Por que permitem que essas coisas aconteçam? Por que não aplicam as leis 1774 e 1801 de 2016?”