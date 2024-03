Curiosidades sobre o Ramadã

O Ramadã, período sagrado de reflexão para os muçulmanos, traz consigo práticas que transcendem o espiritual para adentrar no campo da saúde. Com bilhões de fiéis participando ao redor do mundo, a prática do jejum, um dos pilares desse período, revela-se como uma jornada não apenas espiritual, mas também física.

Durante o Ramadã, os praticantes abdicam de alimentos e bebidas desde o nascer até o pôr do sol, em um ato de devoção e solidariedade para com os menos afortunados. Embora seja um exercício espiritual, profissionais de saúde ressaltam que o jejum pode trazer benefícios ao corpo.

Ramadan fasting health benefits - from lower blood pressure to better immunityhttps://t.co/ko7h9dy0e7 — Ave Will (@avecozave) March 18, 2024

Descobertas médicas

Especialistas apontam que o jejum pode resultar em redução da pressão arterial, fortalecimento do sistema imunológico e melhoria dos níveis de lipídios no sangue. A Dra. Shireen Kassam, especialista em nutrição, destaca que esses benefícios são observados devido às mudanças benéficas na flora intestinal durante o jejum.

Recomendados

No entanto, ressalta-se que tais benefícios podem ser passageiros, e uma dieta equilibrada após o período de jejum é crucial para mantê-los a longo prazo. Além disso, o jejum não é recomendado para pessoas com peso corporal abaixo do ideal, pois pode comprometer a saúde.

Oportunidade para mudanças

Para aqueles que buscam fazer alterações positivas em sua alimentação durante o Ramadã, sugere-se substituir carne por alternativas vegetarianas, optar por grãos integrais em vez de refinados e trocar doces por frutas frescas ou secas.

O Ramadã, além de ser uma prática espiritual significativa, apresenta-se como uma oportunidade para aprimorar a saúde e adotar hábitos alimentares mais saudáveis. Independentemente da observância do jejum, o cuidado com a saúde é uma escolha que todos podem fazer, promovendo bem-estar e qualidade de vida.