Condutor do Metrô se despediu de seus passageiros após 44 anos de serviço

O Metro de Santiago é muito valorizado pelos habitantes da capital do Chile, que têm uma alta avaliação de sua qualidade. Dentro desse contexto, a despedida de um de seus condutores, após 44 anos de trabalho, emocionou tanto nas redes sociais quanto também debaixo da terra, seus colegas e usuários dos vagões que ele conduzia.

O próprio motorista disse pelo alto-falante que seria sua última viagem. "Senhores passageiros, hoje é meu último dia de trabalho no Metrô, estou orgulhoso de ter servido neste serviço público, boa tarde e felizes vidas", disse emocionado Santiago Vega.

Imediatamente, os passageiros começaram a aplaudir e até mesmo na plataforma foi possível ver passageiros que também reagiram à mensagem entregue pelo agora ex-trabalhador do metrô.

As redes sociais ficaram emocionadas

"Tenho usado o metrô desde 2001, provavelmente ele dirigiu algum trem em que eu viajei, se for o caso, muito obrigado por me levar são e salvo para casa, espero que tenha um merecido descanso ao lado de sua família daqui em diante"; "Que bonito! Adoro quando agradecem, reconhecem e se despedem com carinho de seus colaboradores. Sucesso para o Sr. Santiago, descanse e aproveite esta nova etapa"; "Ai! Um vagão caiu no meu olho... Muito obrigado e tudo de melhor nesta nova etapa, Sr. Santiago"; "Parabéns, assim é como nossos mestres deveriam se aposentar, cheios de orgulho e alegria, espero, com uma boa aposentadoria, aproveitar esta terceira fase, Sr. Santiago"; "Chorei por um desconhecido? Chorei por um desconhecido", são algumas das mensagens.

No entanto, colegas de Santiago Vega também deixaram mensagens para ele: “Foi um prazer trabalhar com você por 20 anos, merecido descanso Santiago”; “Um abraço fraterno a este trabalhador que desempenhou seu trabalho de forma séria e responsável. Obrigado por tudo, querido companheiro”.