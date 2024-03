'Calabreso' de Nova York faz pegadinha tomando banho no metrô; chamaram a polícia

O metrô de Nova York é conhecido por suas peculiaridades, mas um recente incidente deixou os passageiros perplexos. Um jovem brincalhão do Brooklyn, Elijah Asante, conhecido por suas travessuras no TikTok, foi flagrado tomando banho no trem A, causando uma verdadeira agitação entre os presentes.

O inusitado banho no metrô

Vestindo apenas uma toalha, uma touca de banho e Crocs, Asante foi filmado ensaboando-se em pleno vagão do metrô. O vídeo, compartilhado em sua conta no TikTok, rapidamente viralizou, chamando a atenção de milhares de internautas.

Intervenção policial

Apesar da aparente descontração do momento, a situação tornou-se séria quando a água do banho começou a ser derramada no chão, preocupando os passageiros com questões de segurança. A polícia foi chamada e acabou escoltando Asante para fora do trem.

O criador de conteúdo, por sua vez, afirmou que os passageiros não se sentiram incomodados com sua brincadeira, ressaltando que estava mantendo a situação de forma respeitosa e sem expor partes íntimas.

Apesar da tentativa de Asante de manter o ambiente descontraído, alguns passageiros não acharam graça na situação, expressando desconforto com a presença do jovem no vagão. Vídeos do ocorrido foram compartilhados amplamente nas redes sociais, gerando debates sobre o limite entre diversão e comportamento inadequado em espaços públicos.