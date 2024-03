Avó é expulsa de festa após criticar a aparência da neta

O relato de uma mãe defendendo sua filha está gerando uma leve discussão no Reddit. Cansada de lidar com a atitude desagradável da avó da menina, ela tomou uma decisão drástica e que pode ter colocado a família em um momento de crise.

Sem se identificar, a mãe conta que sua filha de 13 anos tem uma aparência feminina, mas que ainda assim opta por realizar algumas atividades tradicionalmente consideradas “de menino”. No entanto, a avó da jovem é contra esse tipo de coisa e acha que as garotas não podem realizar determinados tipos de atividades.

“Minha filha não está praticando esportes no momento, mas ela testou algumas modalidades no último inverno e outono. Sempre que minha mãe a via voltando do basquete, por exemplo, ela franzia o rosto e me dizia que ‘andar suada e descabelada’ não é bom para a ‘imagem de uma menina’”.

“Enquanto ela falava isso só para mim e não para minha filha, eu levava de forma tranquila e não dava muita importância”, revela a mãe.

As coisas mudaram de cenário

Tudo mudou quando os comentários passaram a ser mais diretos e feitos na frente da jovem, o que fez a mãe repensar sua postura e tomar uma atitude que gerou uma certa polêmica na família.

“Nós estávamos em um aniversário de 16 anos onde o código de vestimenta pedia roupas levemente formais. Minha filha estava com um lindo vestido verde, mas óbvio que minha mãe achou algo para implicar”.

“Minha filha não usa maquiagem, então ela estava sem qualquer maquiagem no rosto e minha mãe, quando percebeu, logo disse que ela era ‘muito pouco feminina’. Antes mesmo da minha mãe se acomodar na mesa eu pedi a ela para pegar o telefone e mandar alguém buscá-la imediatamente, porque não a deixaria ficar na festa depois disso. Meu irmão a levou embora”.

“Fico pensando se eu deveria ter tido outra atitude porque minha filha pareceu nem se importar e pensou que eu deveria ter deixado isso passar. Eu errei?”, questiona a mulher.

Para os usuários do Reddit, ela apenas fez o que uma mãe faria para defender sua filha.

“Você agiu corretamente. Sua mãe agiu de forma opressiva com sua filha”, comentou uma pessoa.

“Minha mãe era a pessoa que fazia comentários sobre a minha aparência e eu posso afirmar que queria uma mãe como você. Você apenas defendeu sua filha”, finalizou outra.