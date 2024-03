Atriz de filmes para adultos será árbitra

Uma decisão surpreendente foi tomada pela atriz de filmes adultos Elisa Sanchez. A mulher informou que vai se afastar da indústria pornográfica para realizar um sonho: se tornar árbitra de futebol.

A mulher, que tem um grande número de fãs, relatou que tem um medo que a impede de tomar essa decisão: como será julgada no campo de jogo.

"Sempre foi o meu sonho de criança, mas a vida me fez esquecer. Este ano decidi que me inscreveria e finalmente começaria o meu curso para me tornar árbitra de futebol", comentou.

Já tem experiência

Foi em 2020 que ele cumpriu o papel de árbitra em um jogo beneficente. Naquela ocasião, o objetivo da partida era arrecadar alimentos para diversas organizações de caridade que foram prejudicadas pela pandemia de coronavírus.

“Lembro-me com muito carinho deste dia tão especial da minha vida. Estava realizando um sonho, embora não oficialmente, mas pude experimentar o que é ser árbitra no campo”, explicou Sanches sobre aquele dia.

Um marco no Rei dos Esportes

Se Sanchez conseguir concluir seu curso e exercer como juiz central, seria a primeira atriz de filmes adultos a desempenhar esse papel.

“Seria um sonho se tornando realidade. Confesso que às vezes me pergunto se os jogadores e o público me respeitariam. Sou mulher e ex-estrela pornô, então tenho que estar preparada para qualquer coisa, mas ainda assim estou muito animada. Já dei meu primeiro passo, que foi escolher minha escola e minha organização financeira”, concluiu.