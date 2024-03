Ato heroico: homem salva pardal com RCP e inspira milhões de internautas; vídeo

Num ato de compaixão e habilidade, Costakis Constantinou, um homem de 65 anos, usou suas experiências anteriores com ressuscitação cardiopulmonar (RCP) para salvar a vida de um pequeno pardal que havia sofrido um acidente na piscina.

O incidente, capturado em vídeo e compartilhado nas redes sociais, emocionou muitos pela dedicação e esperança que transmite.

Um gesto de amor e persistência

Costakis encontrou o pardal inconsciente e, apesar das vozes céticas ao seu redor, decidiu não desistir da pequena criatura.

Recomendados

Ele aplicou RCP no pardal com a firme crença de que poderia trazê-lo de volta à consciência. Contra todas as expectativas, o pássaro recuperou-se, abriu os olhos e voou, deixando o herói e seu filho, Rolandos, imensamente felizes e aliviados.

Este não foi o primeiro salvamento dele, que já havia ajudado duas pessoas com ataque cardíaco usando a mesma técnica.

Além do incrível salvamento, a história ressalta a importância da bondade e como ações positivas podem trazer luz e esperança para o mundo. Um usuário das redes sociais expressou como o gesto trouxe lágrimas aos seus olhos e admiração, destacando o impacto positivo que a bondade pode ter no mundo.

Este relato não apenas mostra o poder da perseverança e da bondade humana, mas também inspira muitos a refletir sobre a importância de pequenos gestos de cuidado e amor pelo próximo, seja ele humano ou animal.

Fonte: Good News Network

Você gostou deste conteúdo? Aproveite e compartilhe nossos textos. Seu apoio ajuda a manter este site 100% gratuito. Cada contribuição é muito valiosa para o trabalho da nossa equipe de redatores e jornalistas.