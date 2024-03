122 anos de vida: a incrível celebração de um idoso brasileiro ao som da sanfona

Em uma celebração que desafia o tempo, Sebastião Batista dos Santos, um brasileiro residente no município de Coronel Vivida, sudoeste do Paraná, marcou seu 122º aniversário rodeado de alegria, música e amor.

Este evento notável não só celebra a impressionante longevidade do idoso, mas também o poder da fé, da música e da comunidade em enriquecer a vida, independentemente da idade.

Uma celebração centenária ao ritmo da sanfona

Nascido em 15 de março de 1902, Sebastião tem vivido testemunho das transformações do mundo ao longo de mais de um século. Viúvo e pai de nove filhos, ele compartilha que o segredo de sua longa vida está em “estar nas mãos de Deus”.

Apesar de enfrentar desafios naturais à sua idade, como dificuldades em realizar atividades cotidianas, seu espírito permanece vibrante, algo visivelmente claro durante as celebrações de seu aniversário.

A festa, realizada com o acompanhamento musical do sanfoneiro e cantor Gabriel Pasa, refletiu as preferências do aniversariante, oferecendo não apenas uma atmosfera de festividade, mas também uma conexão profunda com as tradições culturais brasileiras.

Imagens e vídeos do evento, compartilhados nas redes sociais, mostraram Sebastião radiante de felicidade, aproveitando cada momento ao lado de sua família e amigos, com um repertório que incluía bolo, doces, salgadinhos e a indispensável sanfona, símbolo de sua festa.

A longevidade do idoso e sua celebração de vida são um testemunho da riqueza que a fé, a alegria e o apoio da comunidade podem trazer à vida de uma pessoa. Seu aniversário de 122 anos não é apenas uma marca de idade, mas um símbolo da capacidade humana de encontrar felicidade e significado em cada fase da vida.

Fonte: O Bem Dito

