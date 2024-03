“Vou te acusar de assédio”: Passageira ameaça taxista da Cidade do México por não violar a lei

Num vídeo que se tornou viral nas redes sociais, é mostrado um tenso confronto entre uma passageira e um taxista na Cidade do México. A discussão começou quando a mulher, identificada como ‘Luisa’, entrou no táxi e começou a criticar a velocidade do motorista, acusando-o de ir devagar e causando atrasos em sua agenda.

O taxista, tentando manter a calma, explicou que seguir a rota indicada pelo aplicativo era a opção mais conveniente e segura. No entanto, a passageira persistiu em sua atitude agressiva, menosprezando o motorista e desvalorizando seu serviço.

Durante a viagem, a situação ficou mais tensa quando a passageira insistiu para que o taxista acelerasse, ignorando as condições do tráfego e os limites de velocidade. Diante dessa pressão, o motorista reiterou seu profissionalismo e lembrou a ela que não poderia desrespeitar as regras de trânsito por sua conveniência.

O confronto escalou quando a mulher insultou o taxista, chamando-o de "taxista sujo", e ameaçou acusá-lo de assédio. Apesar da paciência do motorista, a passageira continuou com seu comportamento inadequado, levando o taxista a decidir encerrar a viagem antes de chegar ao destino original.

A passageira, claramente irritada, recusou-se a pagar o serviço e saiu do táxi sem cumprir com a sua parte do acordo.

O incidente, que durou cerca de 23 minutos e ocorreu em 11 de março passado, evidencia os desafios enfrentados pelos taxistas na Cidade do México devido a clientes desconsiderados e conflituosos. Apesar da situação difícil, o taxista manteve a calma e agiu de forma profissional diante da adversidade.

Nos comentários do vídeo, podem-se ler textos como: "Tenho uma posição de tomada de decisão na empresa em que trabalho, lido com pessoas difíceis e não é fácil manter a calma. Você deu uma lição de como lidar com uma pessoa incrivelmente mal-educada e difícil. Parabéns!" e "Aplaudo sua atitude, cara, a grande paciência e, acima de tudo, que bom que capturou o momento com o vídeo. Às vezes, os clientes podem ser péssimos; mas que bom que você não ficou calado, meu bom".