Vídeo: menino de 4 anos viraliza após levar galinha para a escola na mochila

Um vídeo que está viralizando na internet mostra uma criança de 4 anos que levou uma galinha para a escola escondida dentro da mochila. O caso aconteceu em Formosa (GO).

Josiane Miranda, mãe da criança conta que, enquanto conversava com a professora da filha mais noiva, foi informada que Gui havia entrado na sala de aula com o animal dentro da mochila.

Assista ao momento fofo:

Galinha de estimação

De acordo com a mãe Josiane Miranda, duas galinhas são criadas como pet pela família e passa por diversas ‘aventuras’ com os filhos. As crianças criam de Valentina e Judite desde pequenas.

A costureira costuma enviar vídeos para as amigas das crianças brincando com as galinhas e dessa vez decidiu postar a peripécia nas redes sociais, e viralizou.

“Eu sempre mandava no grupo das minhas amigas, uma aventura ou outra, porque eles têm elas desde filhotinho. Então minhas amigas sempre acompanhavam. Aí elas falavam: posta que vai dar bom. Aí eu postei na brincadeira mesmo, sabe? E viralizou. Tanto que tem mais vídeos engraçados deles com as galinhas que eu nunca postei”, explicou Josiane ao g1.

De acordo com a mãe, Valentina foi ‘cúmplice’ do filho, já que não esboçou nenhum som até chegar na escola. “Eu arrumei os dois [filhos] tranquilamente para levar para a escola. Eu coloquei os dois dentro do carro, peguei a mochila. Eu segurando a mochila e a galinha caladinha. Caladinha ela estava, caladinha ela ficou”.

A filha mais nova foi quem acabou se dando mal, já que ficou chorando pois também queria levar sua parceira Judite para a escola, assim como o irmão.

“Eu falei não, Manu, não pode, a Judite tem que ficar. Ela foi chorando porque ela sabia que o Gui estava. Depois é que eu raciocinei isso. Ela sabia que o Gui estava levando a galinha dele e ela queria levar a dela”.