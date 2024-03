Vencedor do Big Brother indiano é preso por comercializar veneno de cobra como droga

O YouTuber e vencedor da versão indiana do reality show Big Brother, Elvish Yadav, foi preso sob a suspeita de fornecer veneno de cobra para ser utilizado como droga. Segundo informações, ele foi detido com alegações derivadas da Lei da Vida Selvagem no país.

Conforme publicado pelo Extra, o uso do veneno de cobra como droga é algo que está preocupando as autoridades indianas. Em novembro de 2023, Yadav esteve em uma festa invadida pela polícia que terminou com cinco pessoas sendo interrogadas.

Os suspeitos estavam sob investigação por um suposto contrabando de cobras para extração de veneno e indicaram o influenciador como organizador do evento e fornecedor do veneno.

Recomendados

Por sua vez, Yadav negou as acusações e, em entrevista a uma emissora indiana, declarou que estaria cooperando com as autoridades para o esclarecimento do caso.

Veneno de cobra

No local da festa a polícia conseguiu recuperar um total de nove cobras, entre elas algumas najas conhecidas pela potência de seus venenos.

A denúncia em questão foi feita pela organização de bem-estar animal People For Animals e teria sido motivada por vídeos em que o youtuber aparecia com cobras e venenos.

O caso só reforça ainda mais as preocupações das autoridades indianas no que diz respeito ao uso do veneno de cobra como uma nova forma de droga. Um estudo datado de 2022 revela que este tipo de droga vem se tornando popular principalmente em festas de música eletrônica.

“O uso do veneno de cobra pode ser visto frequentemente em festas rave”, revela o texto publicado no Journal of Forensic and Legal Medicine. Ao todo, o estudo observou 13 casos em que o veneno de cobras, que não tiveram a espécie revelada, foi utilizado como um novo tipo de droga em festas realizadas na Índia.