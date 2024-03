Um homem ‘sequestrado por extraterrestres’ afirma que foi usado para criar bebês híbridos

Um homem afirma ter sido abduzido por extraterrestres que realizaram ‘experimentos sexuais’ nele e roubaram seu esperma para criar bebês híbridos. Julius Shields, do Missouri, EUA, acredita que o encontro ‘alucinante’ ocorreu quando ele era apenas um adolescente. Agora, mais de uma década depois, ele decidiu falar abertamente sobre a experiência.

O jovem de 28 anos revelou tudo em uma entrevista publicada no canal YouTube Soft White Underbelly, contando como os extraterrestres fizeram contato direto com ele porque supostamente queriam trabalhar juntos para realizar alguns testes. Ele afirma que “fugiu” e teve que ser sequestrado. “O alienígena tinha três tentáculos e os levantou, começando a bater na minha janela”, disse sobre seu primeiro encontro. “Foi a primeira vez que vi algo que não era humano”.

Também acrescentou: “E quando vi isso, fiquei paralisado, não fiz nenhum movimento”. Inicialmente, Shields pensou que o contato era amigável, mas depois as coisas se tornaram mais sinistras. Depois do sequestro, ele lembrou de ter tido sonhos incomuns antes de as coisas “se tornarem mais sexuais” e começou a ter visões de ter relações sexuais com várias criaturas e diferentes mulheres, com seu esperma sendo tomado para experimentos.

Um cara ‘sequestrado por alienígenas’ afirma que eles o usaram para criar bebês híbridos Ilustração (Aaron Foster/Getty Images)

"Tenho pesquisado sobre essas coisas e sei o que me ocorreu. Eles são chamados de 'Os Cinzas' e não são criaturas muito grandes. Eles medem apenas entre três e quatro pés de altura. Eles pilotam discos voadores e têm uma nave-mãe, é quase incrível. Apenas faz você perceber e saber que há mais vida do que apenas o que temos aqui na Terra. E é por isso que vou dedicar o resto da minha vida para viajar e experimentar tudo o que puder antes que tudo acabe", disse.

Ele disse que naquele momento estava fazendo “coisas de festa”, incluindo fumar muito cannabis, mas não achava que fosse responsável. “Eu não parei de fumar maconha desde então e nada parecido aconteceu novamente”, disse.

Falando sobre o suposto “estado de sonho” em que os extraterrestres o colocariam, ele disse: “Eu acordava, olhava para minhas calças e às vezes não havia nada e às vezes simplesmente estava molhado, não havia nada. Não haverá esperma real lá”.