Pai proíbe filho de comemorar o aniversário em seu restaurante preferido e afirma: ‘Não sabe se controlar’

Um pai decidiu pedir a opinião de outras pessoas no Reddit depois de decidir que seu filho não poderá comemorar o aniversário em seu restaurante favorito. Segundo ele, o menino não sabe se controlar e isso torna o local um risco para a saúde dele.

Sem se identificar, o pai explica que seu filho completará 15 anos na próxima semana e que ele gostaria de comer em seu restaurante favorito para celebrar a ocasião. Para os pais isso não seria um problema se o histórico do filho com o local fosse diferente.

“O restaurante preferido dele é um buffet livre. Eles servem todo o tipo de comida e para um adolescente é como se fosse o paraíso. Você paga um valor e come o quanto quiser”, conta.

“Nós já fomos neste restaurante algumas vezes e em todas elas meu filho passa mal de tanto comer. Ele come até ficar extremamente cheio e é claramente só porque o restaurante é um ‘coma à vontade’. Nós avisamos várias vezes para ele parar de comer, mas ele diz que não está passando mal e continua. Duas vezes ele correu para vomitar no banheiro e uma outra no nosso carro enquanto voltávamos para casa”, explica o pai.

Eles tomaram uma decisão

Diante do histórico do menino com o restaurante em questão, os pais decidiram se recusar a levar o filho neste restaurante, e pediram a ele para escolher um outro espaço, algo que não foi bem aceito pelo menino.

“Eu disse que podemos ir a qualquer restaurante porque não confiamos em levá-lo a um buffet depois das experiências anteriores. Não achamos que é saudável comer até passar mal e não queremos incentivar isso. Ele ficou desanimado e decidiu que não quer ir a nenhum outro lugar. Agimos errado?”, questiona.

Para os usuários do Reddit, os pais tomaram a decisão correta.

“A opção de levar seu filho a qualquer outro lugar foi a melhor que vocês poderiam oferecer. Vocês apenas zelaram pelo bem dele”, comentou uma pessoa.

“Ele teve 3 chances de provar que amadureceu e nas três demonstrou o oposto. Vocês não estão errados”, finalizou outra.