Uma estrela adulta ucraniana foi vista posando para um calendário obsceno para arrecadar fundos para o exército. Josephine Jackson, de 29 anos, foi vista com um traje glamoroso em um local reluzente cheio de candelabros e tapetes elegantes, onde ela e uma seleção de militares feridos que lutaram na guerra na Ucrânia foram fotografados.

Josephine confirmou que os lucros do calendário serão doados para o pessoal militar ucraniano que ficou ferido na guerra. Esse dinheiro será usado na reabilitação daqueles feridos em serviço ativo e cobrirá o custo de próteses. Como parte de uma sessão de fotos beneficente, Josephine apareceu com um impressionante vestido de veludo e posou com vários militares que serviram na guerra contra a Rússia.

Um vídeo de anúncio em X, anteriormente Twitter, confirmou o desenvolvimento da arrecadação de fundos, o que surpreendeu alguns membros do público. Um deles escreveu: "Uma forma pouco convencional de obter fundos, mas estou totalmente a favor disso". Vlad Beseda, um dos militares feridos que perdeu sua mão esquerda na "guerra maldita", desde então agradeceu a Josephine por suas fotos de calendário e criticou aqueles que zombavam da estrela adulta por sua ajuda.

Escreveu: “Pode escrever nos comentários o que quiser. Pessoalmente, direi que, ao contrário de muitas estrelas e blogueiros, Yulia ajuda os feridos. Ela é a pessoa mais aberta, amável e sincera”. O apoio aos militares feridos ocorre enquanto a guerra na Ucrânia continua, com o presidente russo Vladimir Putin equipando sistemas de defesa com bombas voadoras guiadas.

