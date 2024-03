Médica recomenda: cebolas roxas cruas para combater inflamação e câncer

A médica Dra. Poonam Desai destaca os benefícios das cebolas roxas cruas para a saúde, especialmente na prevenção de inflamação e câncer.

Dra. Desai enfatiza a importância de incluir cebolas vermelhas cruas na dieta diária, destacando sua riqueza em quercetina, um antioxidante poderoso com propriedades antiinflamatórias e anticâncer.

A médica explica que a cor da cebola importa: as roxas contêm mais quercetina do que as brancas ou amarelas. Além disso, comer as camadas externas cruas maximiza os benefícios para a saúde.

Estudos mostram que a quercetina presente nas cebolas roxas pode ajudar a combater a inflamação, associada a condições crônicas como câncer e doenças cardíacas. Além disso, evidências sugerem propriedades anticâncer da quercetina.

Dra. Desai aconselha escolher cebolas roxas, comer cruas e priorizar as camadas externas para aproveitar ao máximo os benefícios para a saúde.

Em resumo, incorporar cebolas roxas cruas à dieta pode ser uma estratégia simples e eficaz para promover a saúde e reduzir o risco de condições inflamatórias e câncer.