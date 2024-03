Mais de 800 pessoas são resgatadas pela polícia filipina após caírem no ‘Golpe do Amor

As autoridades das Filipinas realizaram o resgate de ao menos 800 pessoas que foram enganadas e traficadas para atuar em um esquema conhecido como “golpe do amor”. Conforme publicado pela Uol, as vítimas eram forçadas a aplicar golpes.

Segundo a publicação, a empresa se apresentava como sendo uma “empresa de jogos de internet”, mas na realidade a pessoa ao chegar se deparava com um local em que era forçada a aplicar o “golpe do amor”.

Conforme o porta-voz da comissão presidencial contra o crime organizado, Winston Casio, o golpe em questão consistia em uma série de conversas pela internet que aos poucos adquiriam contornos românticos. Durante as trocas de mensagens, eram compartilhadas questões sobre a rotina pessoal, hábitos, gostos e até mesmo fotos eram enviadas.

Recomendados

A ideia principal era envolver a vítima e convencê-la a realizar investimentos de criptomoedas em negócios falsos. “Os trabalhadores que não conseguiam atingir sua cota diária eram agredidos fisicamente, privados de sono ou trancados em seus quartos”, declara Gilberto Cruz, diretor-executivo da força-tarefa responsável por desvendar o esquema.

Como o esquema foi descoberto?

Conforme a notícia, a descoberta do golpe aconteceu depois que um dos homens “recrutados” conseguiu fugir do local em que estava confinado e acionar a polícia. Ele teria chegado à falsa empresa atraído pela promessa de uma vaga como chef de cozinha.

Ao todo, foram resgatadas 800 pessoas de sete nacionalidades, sendo 432 chineses, 371 filipinos, 57 vietnamitas, oito malaios, três taiwaneses, dois indonésios e dois ruandeses. Todos compartilharam da mesma história. O espaço onde todos eram mantidos ficava na cidade de Banbam, a 100km da capital das Filipinas.

A operação resultou na prisão de oito pessoas, que foram acusadas de detenção ilegal e tráfico humano.