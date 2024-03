Jovem diz que ser loira é um problema no México e gera debate nas redes: "Fizeram bullying comigo por ser branca"

O TikTok conseguiu se tornar um espaço para compartilhar todo tipo de histórias e experiências que geram debates controversos. Recentemente, um vídeo compartilhado por Renatha Blonde, uma influenciadora, deu vida à discussão sobre a suposta “discriminação reversa” em todo o México.

Discriminação ‘reversa’

No TikTok, os depoimentos e histórias podem se tornar virais em questão de minutos e horas, como aconteceu com Renatha Blonde, que decidiu compartilhar sua experiência como uma "mexicana loira", gerando opiniões divididas em toda a internet.

No seu vídeo, Renatha revela diferentes situações que enfrenta diariamente devido à sua aparência física, especificamente por ser uma mexicana com pele clara e cabelo totalmente loiro. Entre os diferentes problemas que vive, ela menciona que é confundida com uma estrangeira ao sair na rua em seu próprio país, o que faz com que as pessoas falem com ela em inglês em vez de espanhol.

"Sou uma mexicana loira e, é claro, quando saio à rua no meu próprio país, as pessoas falam comigo em inglês. Sou uma mexicana loira e, é claro, as pessoas me perguntam como consegui falar tão bem espanhol", relata Renatha.

A história de Renatha se tornou viral no TikTok

Além disso, também conta como tem sido estar fora do país e afirma ser mexicana, surpreendendo a todos com seu bom domínio do espanhol, e algumas pessoas questionam por que tem tom de pele claro se é mexicana.

"Sou uma mexicana loira e, é claro, quando estou fora do país e as pessoas me perguntam de onde sou, e eu digo que sou mexicana, elas me dizem 'por que você é tão branca?' Sou uma mexicana loira e, é claro, sofri bullying na escola por ser muito branca", acrescentou.

Além disso, também menciona que sofreu bullying na escola devido ao seu tom de pele, o que revela a discriminação e preconceitos dentro da sociedade mexicana.

Os internautas deram a sua opinião

A publicação de Renatha se tornou viral rapidamente e alguns internautas expressaram sua incredulidade diante de suas palavras.

"Isso acontece comigo e não me lisonjeia, me incomoda porque amo o Japão, mas sou orgulhosamente mexicana e também pensam que tenho dinheiro, mas sou loira oxigenada", "Toda a sua personalidade gira em torno da cor da sua pele...", "Sou de cor humilde e, claro, as pessoas falam comigo em náhuatl no exterior e se surpreendem quando falo em espanhol", "Não, também não é para tanto, você não é a única assim", "Suas raízes são evidentes", "Sou mexicano escuro e, obviamente, as pessoas mudam de calçada quando me veem...".