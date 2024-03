Indignação com equipe argentina que usou a imagem de Pablo Escobar para intimidar o rival

O Deportivo Laferrere, equipe que acabou de subir para a Primera B Metropolitana na Argentina, fez uma publicação polêmica com a imagem de Pablo Escobar como protagonista que está deixando muitas pessoas indignadas.

Foi após a derrota histórica do Independiente por 1-0 para o Deportivo Riestra, que deixou Carlos Tevez em dúvida sobre sua continuidade, já que ele se aposentou sem fazer declarações, que veio a publicação.

Lafe, próximo rival do clube de Avellaneda na Copa Argentina, lançou uma sentença ao treinador na próxima semana.

A imagem de Pablo Escobar foi usada por uma equipe argentina

Diante da situação instável do 'Apache' no banco do Independiente, seu próximo adversário lançou a sentença "Nos vemos em breve, Independiente", piscando um olho, juntamente com a polêmica imagem.

Na peça gráfica é observada a representação de Pablo Escobar, personificado por um dos atores que o interpretaram em diferentes séries, junto com seu famoso caderno de ameaças.

Atrás, procurando destacar o que o personagem anotava no papel, estavam listados os nomes de diferentes treinadores onde aparecia Heinze, em seguida Milito, depois Masche e era a vez de Tevez, de acordo com a imagem. "Prepare-se, Carlitos, que o Villero já está chegando", acrescenta.

Isso tem gerado grande indignação em muitos que sentem que não se deve usar um personagem tão sinistro na história para fazer piada no futebol, por mais zombaria que seja.