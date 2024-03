Homem decide não apresentar sua namorada ao irmão e revela seus motivos

Um jovem decidiu buscar por apoio no Reddit depois de viver uma situação complicada com seu irmão mais velho. Segundo ele, o histórico de relacionamentos do irmão o fez decidir não apresentar sua nova namorada para ele.

Sem se identificar, o rapaz, de 19 anos, conta que divide uma casa com o irmão e os dois trabalham em uma mesma fábrica. Recentemente, eles se aproximaram de uma jovem no trabalho e a amizade acabou os levando a convidá-la para dividir a casa com eles em um momento difícil.

“Ela perdeu o apartamento e nós a convidamos para dividir a casa conosco. Nunca senti nada por ela no sentido romântico, mas em algum tempo eu percebi que meu irmão e ela acabaram se aproximando. Eles não chegaram a iniciar um namoro, mas parecia que tudo estava se encaminhando para isso e os dois disseram que queriam levar as coisas com calma”.

“Enquanto meu irmão e ela estavam saindo sem compromisso, eu conheci outra garota e me aproximei dela. Falei para o meu irmão que tinha sentimentos diferentes sobre essa outra mulher, então ele estava ciente disso. Depois de um tempo ele a chamou para sair mesmo sabendo do que eu sentia por ela. Eles começaram a namorar e ele deixou a garota da fábrica pra trás como se não fosse nada”.

Ele tomou uma decisão

Magoado com a postura do irmão, o jovem conta que decidiu não compartilhar mais informações sobre suas parceiras com ele. Segundo o relato, não foi a primeira vez que uma situação deste tipo aconteceu entre os dois e o rapaz temia que não fosse a última.

“Ele fez isso duas vezes em momentos passados e ele sempre acaba namorando com a garota que eu gosto. Comecei a pensar que ele faz isso de propósito então quando comecei a namorar e ele quis conhecer minha namorada, eu não a apresentei a ele”.

“Ele ficou confuso, mas depois expliquei que as 3 pessoas que eu estava saindo e que apresentei a ele acabaram sendo suas namoradas. Foi então que ele começou a chorar e dizer que eu o magoei. Eu sei que isso é proposital porque ele estava muito perto de pedir a menina da fábrica em namoro, mas simplesmente desistiu dela assim que conheceu a garota que eu queria chamar para sair”.

“Não me sinto inseguro em relação a minha namorada, mas eu me sinto inseguro em relação ao que meu irmão pode fazer. Acho que ele pode deixá-la desconfortável. Nós sempre tivemos uma rivalidade e ele sempre tenta se provar melhor que eu, mas estou tentando deixar isso de lado porque somos adultos e temos que agir dessa forma”, finaliza o jovem.

Para os usuários do Reddit, ele agiu da forma correta.

“Conheço pessoas como seu irmão, por algum motivo eles gostam de conquistar os companheiros de outras pessoas, parece aumentar o ego. Explique a situação para sua namorada, ela não merece ser privada de frequentar sua casa por causa de seu irmão”, comentou uma pessoa.

“Seu irmão parece competitivo e inseguro. Você tomou a decisão correta”, finalizou outra.