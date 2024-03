Espanhol produtor de conteúdo erótico é investigado por ‘cafetinagem’; saiba quem é o ‘Rei do OnlyFans’ (Reprodução/Instagram)

Um inquérito foi aberto pela polícia de Andorra, pequeno país na Europa, para investigar a relação do espanhol Sergio Fuentes, autoclassificado como ‘Rei do OnlyFans’, com proxenetismo, termo conhecido de modo popular como “cafetinagem”.

A investigação começou após Sergio Fuentes dar declarações suspeitas durante o programa de TV ‘Equipo de Investigación de La Sexta’, na última sexta-feira (15). Depois de suas falas, o Ministério Público, junto às autoridades, foi movido para buscar indícios de pornografia infantil e prosituição.

O até então influenciador e criador de conteúdo adulto, revelou ser responsável por cuidar de 25 perfis no OnlyFans, rede social paga para ver performances eróticas, além de buscar por novas mulheres.

Recomendados

“Gosto de modelos que tenham um perfil inocente, mas que obviamente sejam gostosas. Se forem mais jovens, melhor”, disse ele, manifestando sua preferência. Sua fala polêmica despertou as investigações e o colocou na mira das autoridades.

Quem é Fuentes?

Sergio Fuentes, também investidor de criptomoedas, começou a evidenciar seu conteúdo para o público adulto ao gravar suas relações com a parceira na plataforma. Depois de faturar, resolveu deixar seu antigo emprego e passou a focar na criação de conteúdos eróticos.

Leia mais:

Além de atualmente gerenciar os 25 perfis na plataforma, o influencer oferece cursos para os que desejam seguir pelo mesmo caminho. Após sua declaração aberta, as autoridades imediatamente abriram uma investigação.

Andorra, o micropaís entre as fronteiras da Espanha e da França, proíbe o proxenetismo tanto quanto a prostituição, podendo resultar em penas de dois a cinco anos de prisão a infratores.

Fuentes revelou que recebe de 30% a 50% do faturamento dos perfis de mulheres agenciadas por ele no OnlyFans,gerando uma renda mensal de 400 mil euros (cerca de R$ 2,1 milhões).

Durante o programa em que deu declarações, Fuentes disse não acreditar se tratar de prostituição e que, caso fosse, adimitiu a possibilidade de ser um “cafetão”. Apesar de exigir cenas explícitas de suas agenciadas, afirmou não forçá-las a nada.

Ester Molné, ministra do Interior e da Justiça do principado de Andorra, falou sobre a possibilidade de mais infrações semelhantes. “Estamos preocupados com o bem-estar de