Empresa Boieng solicita às companhias aéreas que verifiquem os assentos dos pilotos após o incidente da LATAM

A empresa Boeing, que fabrica aviões e helicópteros, ordenou a todas as companhias aéreas que utilizam seu modelo 787 Dreamliner a revisar os assentos dos pilotos após o acidente que ocorreu durante um voo da LATAM de Austrália para o Chile.

Uma comissária de bordo acidentalmente pressionou um botão no assento do piloto, o que fez com que ele fosse empurrado contra a alavanca de câmbio. Esse movimento resultou em um breve descontrole da nave, que começou a mergulhar bruscamente. A situação foi rapidamente corrigida, mas ainda assim resultou em 50 feridos.

De acordo com o informado pela Biobío, este instrutivo enviado de última hora desta quinta-feira recomendava que os assentos dos pilotos fossem minuciosamente inspecionados em busca de ‘capas protetoras soltas’.

Trata-se de um manual enviado pela Boeing no final da tarde desta quinta-feira, recomendando que os assentos dos pilotos sejam inspecionados detalhadamente em busca de "coberturas protetoras soltas" sobre os interruptores, a fim de evitar que este incidente ocorra novamente.

Da mesma forma, informou-lhes como desativar o motor dos assentos em caso de emergência. Esse incidente fez com que a empresa considerasse a reavaliação de seus manuais de operação e manutenção da referida nave.

Os resultados preliminares da investigação

O meio citado relatou a pesquisa feita pelo jornal Wall Street Journal, que divulgou os resultados preliminares. Isso apontou que uma comissária de bordo apoiou acidentalmente o cotovelo em um interruptor localizado no encosto do assento do piloto, o que fez com que o assento empurrasse o capitão contra a alavanca de controle.

Este movimento fez com que o avião mergulhasse bruscamente por alguns instantes, o que causou pânico entre os passageiros e deixou 50 pessoas feridas com ossos quebrados, feridas, lesões no pescoço e na cabeça.

A empresa Boeing afirmou que este era um problema conhecido e já havia feito uma indicação em 2017 sobre esse problema com o interruptor se ele fosse deixado exposto.