De família humilde, jovem se forma em medicina e comove internautas

Glauber Lima, um jovem do Rio de Janeiro, tornou-se um símbolo de persistência e superação ao se formar em Medicina, o primeiro de sua família a alcançar tal feito. Sua história começa em 2017, quando decidiu mudar sua trajetória de vida.

Sem recursos para custear uma faculdade particular, Glauber estava determinado a ingressar em uma universidade pública. Enfrentando o desafio de encontrar um ambiente propício para estudos em sua casa modesta, ele recorreu a um shopping próximo, onde a praça de alimentação se tornou seu espaço de estudos diários.

Estudos no Shopping: a inusitada rotina de preparação

Em busca de realizar seu sonho, Glauber desenvolveu uma rotina rigorosa, utilizando o espaço público do shopping como sua sala de aula improvisada. As dificuldades eram muitas, desde a falta de um ambiente silencioso em casa até a necessidade de lidar com a fome enquanto estudava.

Glauber encontrou maneiras criativas de superar esses obstáculos, como esperar que alguém lhe desse um copo de refrigerante para aproveitar o refil gratuito. Essa determinação e criatividade o ajudaram a permanecer focada em seu objetivo, apesar das adversidades.

O jovem relembra com gratidão o apoio inesperado que recebeu durante esse período, destacando a gentileza de uma funcionária do shopping que lhe ofereceu um copo do Burger King, destacando seu esforço e dedicação. Esses pequenos atos de segurança fortaleceram sua resiliência e vontade de seguir em frente.

A realização de um sonho

A persistência de Glauber foi recompensada quando ele foi aprovado em Medicina na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Sua formatura foi um momento de profunda emoção e celebração, não apenas para ele, mas para toda a sua família e comunidade.

Durante a colação de grau, o rapaz refletiu sobre sua jornada desafiadora, desde as longas horas de estudo no shopping até as noites mal dormidas e os sacrifícios feitos ao longo do caminho.

