Chutes e socos: confronto violento entre alunas em uma escola

Durante esta jornada, um vídeo violento de alunas de uma escola de Valdivia no Chile, se tornou viral, as quais protagonizaram uma briga intensa que foi separada pelas autoridades da instituição educacional.

No vídeo divulgado nas redes sociais, é possível ver como dois alunos da Liceo Comercial de Valdivia batem em uma terceira aluna no chão. Enquanto isso, os outros estudantes gritavam diante do acontecido.

Chutes e socos foram parte desta cena, na verdade, em um momento uma das jovens levanta a outra e depois puxa seu cabelo, enquanto outra bate com os pés.

Logo em seguida, dois funcionários do estabelecimento que estavam no local tiveram que intervir. No início, sem muito sucesso, pois as adolescentes continuavam a lançar golpes para todos os lados, mas posteriormente conseguiram separar as estudantes.

Posteriormente, o pessoal de saúde chegou à escola para que as alunas pudessem verificar lesões.

De acordo com as informações publicadas em Biobio.cl, os funcionários da escola afirmaram que foram ativados protocolos ajustados à normativa de convivência escolar.

Além disso, a Secretaria Regional de Educação de Los Ríos detalhou ao La Cuarta que a equipe do Departamento de Educação Provincial de Valdivia entrou em contato com a equipe de convivência escolar da instituição e se colocou à disposição da comunidade escolar.

Da mesma forma, foi confirmado que a Superintendência de Educação iniciou de ofício uma investigação após o violento incidente que marcou o dia.

Reação das redes

Este fato gerou várias reações dos internautas, que destacaram o nível de violência que está presente entre os estudantes atualmente e também afirmaram que um dos funcionários que tentou interromper a briga estava rindo da situação.

"Que terrível o nível de violência escolar e aquela pessoa que ri enquanto as separa é ainda pior"; "Para ter que lidar com isso, os professores deveriam ganhar o triplo"; "Uma vergonha o adulto responsável rindo da situação"; "Os alunos parecem macacos... apreciam a violência"; "O futuro do Chile"; foram alguns dos comentários.