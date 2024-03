As assustadoras câmaras secretas de morte onde os piores criminosos são executados

Um funcionário de prisões do Japão nos deu uma visão incomum das câmaras secretas de morte do país, onde os piores criminosos são enforcados. O Centro de Detenção de Tóquio pode parecer com qualquer outro edifício da cidade de Katsushika, mas por dentro guarda um segredo arrepiante. Aqui é onde os criminosos mais perigosos do Japão aguardam sua execução em uma sala com paredes de madeira.

Os prisioneiros estão em um quadrado vermelho em frente a uma plataforma de observação, separados por uma grande janela de vidro e cortinas azuis. Ao entrar, passam por uma pequena estátua dourada de Kannon, uma figura budista ligada à compaixão. Foi revelado que dentro da prisão, os criminosos muitas vezes são informados apenas uma hora antes de sua execução.

Este é o relato do advogado Yoshikuni Noguchi, enquanto testemunhas descreveram o horror de ver funcionários puxando alavancas para deixar cair um prisioneiro, com os olhos vendados e encapuzado, no chão até uma câmara abaixo. Aqui os médicos confirmam sua morte e limpam o corpo sem vida. Ele foi até a casa de seus pais em Kofu em 12 de outubro e brutalmente esfaqueou seu pai, de 55 anos, e sua mãe, de 50 anos. Sem parar por aí, ele atacou sua outra filha com uma faca grande, ferindo-a, e depois incendiou a casa.

Recomendados

Câmaras onde os prisioneiros são executados

Depois de ser capturado, os juízes disseram que não sentia pena pelo que havia feito e que não acreditavam que pudesse mudar. Isso levou algumas pessoas a se preocuparem que o Japão possa começar a aplicar punições severas novamente. Um jornal local relatou uma vez, citando o Sr. Noguchi relatando uma experiência como um jovem funcionário de prisões, que assim que o anúncio é feito, os presos são transferidos para uma sala especial e constantemente vigiados por agentes de segurança.

Depois, presume-se que a mensagem é transmitida para a família do recluso, embora a ONU afirme que muitos só são informados quando seus entes queridos morrem após longos períodos em confinamento solitário. Noguchi compartilhou uma experiência como jovem funcionário de prisões, logo após se formar em 1970, dizendo que se lembrava do prisioneiro que estava cuidando pedindo apenas para apertar a mão dos funcionários que o haviam atendido antes de entrar na sala, o que lhe foi permitido.

Depois, vendaram seus olhos e algemaram suas mãos atrás das costas. As cortinas azuis se abriram e um oficial amarrou uma corda em seu pescoço, pendurou-o no teto e o alinhou com a alçapão. Num instante, um funcionário deu um sinal e três membros da equipe puxaram suas alavancas ao mesmo tempo, abrindo o chão e permitindo que o homem descesse para uma pequena sala de azulejos cinzentos que havia embaixo.

Câmaras onde os prisioneiros são executados

A corda balançou para frente e para trás e Noguchi a segurou para parar de tremer. Abaixo, um médico interveio para despir o prisioneiro falecido e verificar o pulso. Ao confirmar sua morte, ele limpou o corpo sem vida. A prisão, administrada pelo Ministério da Justiça, é uma das sete instalações de detenção que realizam execuções no Japão.