Adolescente se recusa a ceder quarto para a meia-irmã grávida e gera discussão na web

Uma jovem, de 17 anos de idade, revelou ter se recusado a abrir mão de seu quarto para a meia-irmã (18) grávida. Após compartilhar seu texto no Reddit, por meio do usuário u/GracePeony, um debate foi levantado na rede social.

“Meus pais se divorciaram há algum tempo e meu pai se casou novamente há alguns anos. Minha meia-irmã, Mia, acabou de descobrir que está grávida, e agora meu pai e minha madrasta querem que eu dê meu quarto para ela, já que é maior e mais confortável”, iniciou o texto na rede social.

“Entendo que ela precisa de espaço, mas por que deveria ser eu quem deveria se mudar? Temos um quarto de hóspedes e poderíamos até consertar o porão. Mas eles nem sequer consideram isso. Eles estão basicamente dizendo que Mia estar confortável é mais importante do que eu”, completou.

Recomendados

Discussão na web

Ao finalizar o texto, a jovem revelou que sua família não gostou de seu posicionamento: “Obviamente, estar grávida não é fácil, mas parece uma bagunça ter que abrir mão do meu espaço. Tentei dizer não, e meu pai e minha madrasta ficaram super bravos, me chamaram de egoísta e até alguns dos meus tios e tias concordam com eles! Meus amigos acham que estão sendo malucos, mas estou começando a me perguntar se sou babaca por querer ficar com meu quarto”, finalizou.

Se você está gostando deste texto, é provável que também se interesse por: “Mulher afirma não querer que seu bebê fique sozinho com a avó e revela verdadeiro motivo: ‘Ultrapassando limites’”

“Sua meia-irmã escolheu fazer sexo, o que resultou em uma gravidez que ela queria manter. Ela tem 18 anos, não 8, é legalmente adulta. Se ela tem idade suficiente para conceber e criar um filho, então ela tem idade suficiente para encontrar um novo lugar para morar com o pai do filho, usar o quarto de hóspedes para o bebê e usar o porão se estiver pronto ou seus pais podem terminar”, observou um usuário da rede social, com mais de dois mil votos em seu comentário.

“Você não é dono da casa nem paga a hipoteca, então você realmente não tem escolha sobre quem fica com qual quarto. Eu entendo querer o quarto maior, mas são seus pais que decidem quem fica com qual quarto. E agora ele é da sua irmã, que precisa do maior por causa do bebê. Você não é babaca sobre como você se sente, mas não é sua decisão”, disse outro internauta.

Siga e compartilhe

Você gostou deste conteúdo? Então siga a NOVA MULHER nas redes sociais para acompanhar mais novidades e ter acesso a publicações exclusivas: estamos no Twitter, no Instagram e no Facebook.

Aproveite e compartilhe os nossos textos. Seu apoio ajuda a manter este site 100% gratuito. Cada contribuição é muito valiosa para o trabalho da nossa equipe de redatores e jornalistas.