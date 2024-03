Vladimir Putin ganha as eleições na Rússia com 87% dos votos

O presidente russo, Vladimir Putin, conquistou a vitória nas eleições presidenciais realizadas na Rússia neste domingo, ao obter 87% dos votos dos cidadãos que foram às urnas, sem outras alternativas de oposição claras para emitir seu voto.

A Comissão Eleitoral Central informou que, com 25% dos votos apurados após o fechamento das urnas. Durante o dia da eleição, ocorreram conflitos menores, como grupos que incendiaram material eleitoral em alguns locais de votação.

O resultado era algo que havia sido previsto antes da realização das eleições e com um novo mandato de seis anos, Putin será o presidente russo que mais anos permaneceu no poder no país.

Além disso, com o alto percentual de votação, Putin obtém uma clara legitimação de seu regime imposto na Rússia, em meio às críticas do Ocidente sobre a condição da democracia que existe no território russo.

Dessa forma, depois de chegar à presidência da Rússia em 1999, Vladimir Putin governará o país até 2030, ou seja, 31 anos à frente do poder político.

As eleições foram históricas para o país, registrando a maior participação, com 77%, de acordo com dados do governo russo.