Vídeo: Eslováquia declara estado de emergência após ferir 5 pessoas, incluindo criança

Liptovsky Mikulas, uma cidade da Eslováquia, declarou estado de emergência nesta segunda-feira (18), após um urso deixar cinco pessoas feridas. A cidade fica próxima às Montanhas Tatra, região popular devido às estações de esquis. Segundo o site ‘O Globo’, o acidente ocorreu no domingo (17).

“O urso passou cerca de 20 minutos no centro da aldeia, atacou cinco pessoas e regressou à floresta”, revelou a porta-voz do município, Viktoria Capcikova, à Agence France-Presse (AFP). De acordo com a agência, cinco pessoas sofreram cortes e mordidas, entre elas um menino de 10 anos.

Vídeos publicados nas redes sociais, que você confere a seguir, mostram o urso andando pelas ruas das cidades. Em uma das imagens, ele passa ao lado de um carro. Em outra, ele se aproxima de uma pessoa, que escala uma grade para fugir.

Assista:

Vídeo: ataque de urso deixa cinco feridos na Eslováquia



🎥 Reprodução/ Redes sociais pic.twitter.com/PCzh7f28JF — Itatiaia (@itatiaia) March 18, 2024

Estado de emergência

Ainda de acordo com o texto, as autoridades locais pediram que os cidadãos não saíssem das residências nesta segunda-feira, pois o animal ainda não foi capturado.

O urso está sendo procurado por seis grupos, entre caçadores, policiais e especialista em floresta selvagem, aos redores da cidade.

Outro ataque

Na última sexta-feira (15), uma mulher foi morta após outro ataque de urso no vale de Demanovska Dolina, no mesmo distrito de Liptovsky Mikula. A vítima de 31 anos teria caído em um penhasco após ser perseguidas pelo animal.

Investigadores do país informaram que nenhum aumento expressivo na população de ursos, que era de aproximadamente 1.275 animais.

“O Ministério do Meio Ambiente eslovaco declarou na sexta-feira que, junto com a Romênia, apresentará uma proposta à União Europeia para reclassificar o urso em uma categoria mais baixa de proteção da fauna silvestre protegida”, informa ‘O Globo’.

