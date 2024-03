Primeiro encontro e desilusão: "11h de viagem por nada"

Kayleigh Castle decidiu atravessar o mundo em busca do amor, mas sua jornada romântica de mais de 11 horas acabou sendo uma verdadeira decepção.

Kayleigh Castle, uma coach de vida de Huddersfield, West Yorkshire, voou mais de 5.000 milhas de Londres (Inglaterra) para São Francisco (EUA) para um encontro com um homem que conheceu durante as férias no México. O encontro, no entanto, não correu como esperado, revelando-se uma desilusão total.

Um encontro com expectativas altas

Ela conheceu o homem durante uma viagem de trabalho de três meses no México e, depois de alguns encontros, ele a convidou para uma visita à Califórnia. Empolgada com a perspectiva de romance, Kayleigh aceitou o convite, preparando-se para uma viagem de dez dias.

'I flew over 11 hours for a first date - but it was a complete disaster' https://t.co/wRlmtLoLEI — Bruno Nonato (@BrunoNonato12) March 15, 2024

A viagem começou bem, com passeios, degustação de vinhos e caminhadas pitorescas pela costa. No entanto, após alguns dias, Kayleigh começou a notar diferenças fundamentais entre eles. Enquanto ela apreciava atividades ao ar livre, ele preferia ficar no carro ao telefone, revelando sinais de desinteresse.

Amigos, não amantes

Apesar da decepção, decidiram manter uma amizade. Kayleigh enfatizou a importância de avaliar o relacionamento ao longo do tempo, concluindo que, apesar do esforço, o romance simplesmente não estava destinado a ser.

Apesar dessa experiência frustrante, Kayleigh continua otimista em relação ao amor, planejando outra viagem com outro homem que conheceu no México. Seus diários de namoro podem ser acompanhados no TikTok em @dailykayleighshow.