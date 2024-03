Passageiros de metrô se deparam com triste surpresa e mensagem estampada em caixa abandonada

Passageiros de metrô se deparam com triste mensagem estampada em caixa abandonada (Reprodução/RSPCA)

Uma caixa de transporte de animais foi deixada na movimentada estação de metrô Canning Town, em Londres, na Inglaterra. Após o objeto ser abandonado em público, diversos passageiros ficaram confusos enquanto passavam, notando a existência de uma triste mensagem estampada. Relato extraído do portal The Dodo.

Dentre as idas e vindas de lá para cá, os funcionários ficaram sabendo do ocorrido e decidiram investigar. Ao chegarem até o objeto, se deparam com um bilhete triste sob a transportadora.

“Eu preciso de um novo dono – Porquinho-da-índia.” Era o que dizia a notinha estampada. A mensagem foi uma das mais tristes do dia para os funcionários.

Recomendados

Do lado de dentro da caixa transportadora, estava um pequeno porquinho-da-índia branco e marrom, aparentando ter entre seis meses e um ano de idade. O RSPCA da região foi imediatamente contatado, resultando na visita do inspetor Shahnaz Ahmad.

“Ele parecia saudável e bem cuidado”, disse Ahmad em comunicado à imprensa. “É muito triste que alguém tenha abandonado seu animal de estimação dessa forma.”

Leia mais artigos sobre animais:

“Nunca estive melhor…”

Depois de ter seu resgate convocado, o porquinho-da-índia, mais tarde chamado de DiscoPig, ficou sob os cuidados da RSPCA. Atualmente, o animal aparenta estar radiante e muito bem alocado.

Passageiros de metrô se deparam com triste mensagem estampada em caixa abandonada (Reprodução/RSPCA)

Enquanto segue sob os cuidados da instituição, a equipe está em busca de um novo amiguinho para DiscoPig, além da esperança de alguém poder adotá-lo.

“Este porquinho-da-índia foi encontrado sozinho – os porquinhos-da-índia são naturalmente sociáveis e normalmente preferem estar com um ou mais porquinhos-da-índia”, disse Ahmad. “Uma cobaia pode desenvolver um comportamento anormal e sofrer se ficar sem companhia.”

Apesar da rotina corrida e movimentada dos residentes de Londres, DiscoPig contou com a sorte de ser enxergado em meio ao caos do transporte público. Felizmente, ser notado mudou sua vida e agora ele segue na esperança de encontrar um lar repleto de amor.