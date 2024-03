"O vizinho instalou sinos de vento gigantes ao lado da minha janela; quero vingança"

Um homem está buscando conselhos sobre como se vingar de seu vizinho "de direito" que instalou sinos de vento de tamanho humano bem do lado de fora de sua janela. Ele contou como seu vizinho se recusa a derrubá-los - apesar de saber que eles o mantêm acordado à noite com seus toques constantes.

Vizinhança dividida

Residentes compartilham sugestões, desde inscrições para lixo eletrônico até reclamações de ruído, enquanto a controvérsia dos sinos de vento divide a vizinhança.

Pensando em algumas ideias, um usuário disse: "Inscreva-os para receber lixo eletrônico e assinaturas gratuitas? Colocar uma cesta de basquete para as crianças da vizinhança?" Outro usuário acrescentou: "Não aprenda a tocar um instrumento musical – apenas toque-o e tente fingir que sabe o que está fazendo… você não quer ser proficiente nisso de jeito nenhum".

'My entitled neighbour hung human-sized wind chimes - I need to get revenge' https://t.co/u9wOqehrUg — Bruno Nonato (@BrunoNonato12) March 15, 2024

Um terceiro usuário disse: "Holofotes à noite. Peça a alguns adolescentes para colarem os sinos de vento. Pegue uma máquina de vento e aponte-a para a casa deles." Mais um usuário acrescentou: "Esgueire-se e coloque toalhas de papel dentro". No entanto, outros adotaram uma abordagem mais séria, dizendo que deveriam apresentar uma queixa de ruído contra eles.

Um usuário disse: "Verifique com sua cidade se há algum ruído incômodo. Faça com que todos os vizinhos ao seu redor reclamem". Outro usuário disse: "Você pode reclamar com a cidade?"

Apesar das diversas sugestões de vingança e soluções criativas apresentadas pelos usuários do Reddit, a melhor abordagem pode ser buscar uma resolução pacífica para o problema. Enquanto a situação pode ser frustrante, dialogar com o vizinho e buscar uma solução que atenda às necessidades de ambas as partes pode ser a chave para resolver essa polêmica. Afinal, uma boa convivência entre vizinhos é essencial para o bem-estar de todos.

Os nomes dos envolvidos são trocados ou omitidos pelo Metro World News para preservá-los, por se tratar de relatos pessoais na comunidade online Reddit.