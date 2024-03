Homem é criticado por trancar a porta do banheiro e deixar a namorada sem acesso ao cômodo

O relato de um homem está causando confusão no Reddit. Segundo ele, o fato de ter trancado a porta do banheiro de sua casa fez com que a namorada tivesse uma reação completamente inesperada.

Sem se identificar, o homem conta que estava aproveitando um tempo no banho quando percebeu que a namorada começou a bater na porta e a forçar a maçaneta por diversas vezes. Porém, com o barulho da água ficou difícil de entender o que ela estava falando e ele decidiu apenas ignorar.

“Ela então começou a ligar e desligar as luzes numa tentativa de chamar minha atenção e eu gritei dizendo que assim que eu acabasse meu banho eu abriria a porta, mas ela se recusou a ligar a luz até eu abrir a porta para ela!”.

“Eu já estava irritado a essa altura porque não conseguia ver nada dentro do banheiro e eu fiquei revoltado com a situação”.

Ela exigiu entrar

Segundo o homem, as coisas escalaram rapidamente para uma briga e pouco tempo depois ele se viu precisando explicar a namorada o motivo pelo qual não abriu a porta quando ela começou a bater.

“Nós entramos em uma discussão por causa disso e eu falei que era desnecessário ela desligar as luzes enquanto eu tomava banho já que ela poderia apenas ter esperado eu terminar”.

“Tudo que ela queria era passar no banheiro antes de ir para a academia para chegar por lá antes que as esteiras estivessem ocupadas. Eu senti que não era algo necessário e o clima entre nós não ficou bom”.

“Nós dois valorizamos nossa privacidade e costumamos trancar a porta. Eu não me importo com esse tipo de intimidade, mas não gosto de pessoas entrando e saindo do banheiro enquanto tomo banho”, finaliza o homem.

Para os usuários do Reddit, ele não fez nada de errado.

“Ela criou uma confusão e um risco a você ao te deixar em um banheiro com as luzes apagadas. Diga a ela que isso não é algo inteligente de se fazer e que ela poderia esperar 5 minutos para escovar os dentes”, comentou uma pessoa.

“Você deveria ter desligado o chuveiro por um momento para saber o que ela queria, poderia ser uma emergência. Mas ela também agiu de forma errada ao apagar as luzes com você dentro do banheiro”, finalizou outra.