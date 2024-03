Filho se revolta após a madrasta exigir que a mãe não esteja presente em sua formatura

Um jovem de 18 anos buscou por apoio no Reddit depois de se envolver em uma confusão com seu pai e madrasta. Segundo ele, a atitude da esposa de seu pai foi o que o motivou a agir desta forma.

Sem se identificar, o rapaz conta que os pais se separaram quando ele tinha apenas 3 anos porque o pai estava tendo um caso extraconjugal com a madrasta. O caso, no entanto, era o menor dos problemas já que a madrasta e sua mãe tinham um grande histórico de desavenças o que até mesmo levou os familiares a acreditarem que seu casamento com o pai do rapaz era apenas “para infernizar a vida” da mãe dele.

“Sempre que minha mãe e madrasta estão no mesmo ambiente as coisas ficam tensas. Minha madrasta teve três gestações que terminaram em abortos e não pode engravidar novamente, então ela e meu pai não tem filhos juntos. Depois da terceira perda ela decidiu me querer por perto para poder ‘se sentir como uma mãe’. Eles pediram para minha mãe deixar eu ficar mais tempo com eles e ela simplesmente riu da cara deles e disse que eles não têm permissão para me usar como um ‘tapa buracos’”.

Recomendados

“Essa confusão terminou com minha madrasta acusando minha mãe de não ter compaixão com sua dor e minha mãe retrucando dizendo que ela também nunca teve compaixão com suas dores”.

A formatura dele causou um conflito

Depois deste episódio, o jovem conta que a mãe e a madrasta evitaram estar no mesmo local, se limitando a encontros pontuais para pegar e entregar ele até que o rapaz conseguisse sair sozinho do carro e caminhar até o carro ou a porta de entrada.

“Quando eles perceberam que eu sabia de tudo, meu pai e madrasta tentaram me virar contra minha mãe e disseram que a culpa deles nunca estarem no mesmo lugar era dela. Em alguns momentos deu para perceber que eles queriam que eu deixasse de gostar dela, mas eu não fiz isso, tentei ficar neutro como minha mãe me orientou, mas se precisar escolher eu fico ao lado da minha mãe”.

“Estou me formando na escola e meu pai e madrasta vieram dizer que ela não quer estar no mesmo lugar que minha mãe. Eles querem que eu diga a ela que sua presença na minha formatura não é bem vida, mas eu disse que minha mãe vai”.

“Quando minha madrasta disse não poder ficar no mesmo ambiente que minha mãe depois do que ela fez com a gente eu apenas disse a ela para não ir na formatura. Não vou implorar a ela para estar lá porque quero minha mãe presente e ela e meu pai não vão me impedir de ter isso”, finaliza o rapaz.

Para os usuários do Reddit, ele reagiu da única maneira possível.

“Onde estava a compaixão da sua madrasta quando ela destruiu sua família? Saia de perto deles o quanto antes”, comentou uma pessoa.

“Está na hora de deixar de ser neutro nessa situação, sua madrasta não merece isso. Se fosse você, deixaria de estar no mesmo espaço que ela”, finalizou outra.