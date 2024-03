Chocante: "DNA mostrou que meu pai não é biológico"

Uma mulher de 26 anos está em busca de orientação depois de fazer um teste de DNA em casa e descobrir que seu pai não é quem ela sempre pensou que fosse. Apesar da descoberta, nem todos estão convencidos de que sua mãe traiu seu pai.

Ao fazer parte da construção de uma árvore genealógica com sua mãe, ela decidiu fazer um teste de DNA para entender melhor suas origens. No entanto, ao receber os resultados, foi confrontada com a descoberta de que o homem que ela sempre considerou seu pai não tinha parentesco biológico com ela. Em vez disso, foi apresentada a um completo estranho, com quem compartilhava 50% do DNA.

'I've been calling a stranger dad for 26 years, DNA doesn't lie but my mum does' https://t.co/YdWgoHglzL — Bruno Nonato (@BrunoNonato12) March 14, 2024

Ao confrontar sua mãe sobre a descoberta, ela foi informada de que sua mãe havia tido um caso antes de se casar com seu pai. Embora sua mãe tenha concordado em fazer o teste de DNA, a revelação deixou a mulher atordoada e confusa sobre como proceder.

Recomendados

Enquanto alguns usuários do Reddit expressaram apoio e sugeriram a busca de mais informações, outros levantaram questões sobre a sinceridade da mãe da mulher e a possibilidade de outros segredos por trás da revelação. A situação delicada ressalta a importância da comunicação aberta e da busca por respostas em situações tão complexas.

Os nomes dos envolvidos são trocados ou omitidos pelo Metro World News para preservá-los, por se tratar de relatos pessoais na comunidadeonlineReddit.