CBLOL 2024: Jogos do último final de semana decidem os playoffs da competição

Chegou ao fim a fase de pontos do primeiro split do CBLOL 2024. Após 18 rodadas finalmente conhecemos os 6 times que avançam para a próxima etapa da competição e que seguem na disputa pelo título e pela vaga no MSI de League of Legends.

Em um final de semana de jogos decisivos a definição do TOP 6 aconteceu somente no último jogo do domingo em que, apesar de já sabermos as equipes classificadas, descobrimos qual seria a classificação exata de cada um na tabela.

Em um sábado de partidas decisivas vimos cinco equipes conquistando a classificação sem depender do resultado dos jogos do domingo. Vivo Keyd Stars e LOUD estavam empatados na primeira colocação, enquanto logo em seguida RED Canids Kalunga, paiN Gaming e Kabum! Esports seguiam embolados entre a terceira e quinta colocação. Restava apenas descobrir quem levaria a sexta vaga, LOS ou Liberty.

Essa definição poderia acontecer ainda no sábado, mas a vitória da LOUD para cima da LOS não somente deixou a decisão para o domingo, como também colocou a paiN nos playoffs independente do resultado.

Decisão até o último jogo

No domingo, as partidas praticamente tiveram a função de decidir a colocação das equipes na tabela e determinar o sexto classificado. E desde o primeiro jogo cada partida foi decisiva.

Logo na abertura, em confronto direto, a Keyd encarou a LOUD e saiu vitoriosa do confronto, quebrando as previsões daqueles que duvidaram da força da equipe. Com a vitória, os Guerreiros puderam escolher a chave em que disputarão a fase seguinte da competição e ganharam 1 semana de descanso, e preparação, para a primeira série a ser disputada.

Em um jogo contra a Kabum, a LOS viu a possibilidade da classificação se tornar real, mas não da forma tranquila que era esperada. Com a vitória, a onda laranja fez sua parte, mas dependia da Liberty perder para conseguir cravar a vaga no TOP 6. E foi exatamente isso que aconteceu. O “time do povo”, como foi apelidada a equipe da Liberty que emplacou 7 vitórias seguidas na reta final da competição, ficou de fora dos playoffs ao perder para o Fluxo.

Com as seis equipes decididas, a fase de pontos foi encerrada com um clássico do League of Legends brasileiro. No famoso confronto entre paiN e INTZ os tradicionais conseguiram se reencontrar com a vitória e conquistaram a quarta colocação na tabela.

Confrontos definidos

Diante dos resultados, os confrontos da primeira semana já foram definidos e na sexta-feira teremos a primeira série melhor de cinco partidas entre paiN Gaming e Kabum. Já no sábado a RED Canids encara a LOS.

As equipes que ganharem os confrontos enfrentarão respectivamente a Vivo Keyd Stars e LOUD.